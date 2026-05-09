Mercato OM : De Zerbi prêt à miser gros sur ce joueur cadre de l’OM ?

Sauf retournement de situation, Mason Greenwood pourrait animer le prochain mercato estival. Après deux saisons convaincantes sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, l’attaquant anglais a retrouvé une place importante sur la scène européenne et attire déjà l’attention de plusieurs clubs.

Selon le journaliste italien Nicolò Schira, un départ de Mason Greenwood cet été est une possibilité sérieusement envisagée. Le dossier mènerait notamment à Tottenham, où Roberto De Zerbi apprécierait toujours autant le profil de l’ancien joueur de Manchester United. “Mason Greenwood pourrait quitter l’Olympique de Marseille lors de la fenêtre de transferts estivale. Roberto De Zerbi l’adore et entretient une excellente relation avec l’attaquant. Donc Tottenham pourrait tenter une approche pour essayer de le recruter, si le club reste en Premier League…”

Mason #Greenwood could leave #OlympiqueMarseille in the summer transfer window. Roberto #DeZerbi loves him and has a great relationship with the forward. So #Tottenham could make a move to try to sign him, if #THFC stay in Premier League. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 9, 2026

Le technicien italien entretient une excellente relation avec Greenwood et souhaiterait retravailler avec lui en Premier League. Les Spurs pourraient ainsi tenter une offensive dans les prochaines semaines, à condition de sécuriser définitivement leur maintien dans l’élite anglaise.

Auteur de prestations solides depuis son arrivée à Marseille, Greenwood a considérablement relancé sa carrière dans la cité phocéenne. Ses performances offensives, sa capacité à faire des différences dans les un-contre-un et sa polyvalence séduisent plusieurs écuries européennes.

Greenwood Persona non grata en Angleterre…

Outre Tottenham, des intérêts venus d’Espagne ont également été évoqués ces derniers mois, notamment autour de l’Atlético de Madrid et du FC Barcelone. Pour autant, un retour en Angleterre pourrait représenter une priorité pour l’attaquant de 24 ans. Cependant, l’ailier anglais est clairement visé par beaucoup d’associations en Angleterre suite aux violence conjugales qui l’avaient poussé à quitter Mancheteser United. Un retour en Premier League semble donc bien compliqué…