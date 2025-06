Mercato OM : De Zerbi veut cet international argentin !

Marseille se positionne sur le marché estival. Tandis que la Juventus tente de débaucher le défenseur central de l’OM, Leonardo Balerdi, les Phocéens ne veulent pas laisser filer leur défenseur. Mais Nico Gonzalez, l’ailier argentin de 27 ans actuellement prêté à la Juventus, est désormais dans le viseur marseillais.

Selon le Corriere dello Sport, la direction de l’Olympique de Marseille a « activé la piste menant à Nico Gonzalez », formalisant ainsi un vrai intérêt pour l’international argentin. Cette démarche n’aurait absolument rien à voir avec le dossier Balerdi, ciblé par la Juventus sous la houlette d’Igor Tudor. En effet, le club transalpin aurait proposé d’inclure Gonzalez dans un éventuel échange visant à alléger la transaction, aux côtés de Samuel Mbangula .

Nico Gonzalez : un profil sous-estimé

Acheté l’été dernier par la Juventus à la Fiorentina (prêt payé puis obligation de transfert), Gonzalez (27 ans) présente un profil intéressant : ailier polyvalent, avec expérience en Serie A et international argentin. Capable d’évoluer sur les deux ailes, il est rapide, technique et dispose d’un bon sens du but .

À Turin, malgré des blessures récurrentes (lésion du rectus femoris en octobre) et des performances contrastées, il a montré des éclairs de talent, notamment en Ligue des Champions .

Un coup à double enjeu pour l’OM

Le dossier Nico Gonzalez représente une occasion stratégique : renforcer l’attaque sans sacrifier un élément clé de la défense. L’OM assure vouloir « ne pas perdre Balerdi », tout en ciblant ce recrutement offensif.

Malgré l’intérêt affiché de la Juventus d’un côté et les incertitudes sportives de l’autre, Marseille pourrait capitaliser sur l’inconstance turinoise pour attirer Gonzalez. En cas de proposition équilibrée – prêt avec option ou plus – le joueur pourrait devenir un joker offensif intéressant pour le projet olympien. De Zerbi apprécie son profil, mais la Juve a payé 28M€ pour s’offrir le joueur argentin…