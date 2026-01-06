Mercato OM : Décision forte prise par Ismaël Koné !

Prêté cette saison à Sassuolo, Ismaël Koné ne souhaite pas quitter l’Italie cet hiver malgré plusieurs intérêts européens. Une position qui retarde l’encaissement de son transfert par l’Olympique de Marseille, dans un contexte de mercato surveillé de près.

Ismaël Koné privilégie la continuité en Serie A

L’Olympique de Marseille devra faire preuve de patience dans le dossier Ismaël Koné. Selon les informations de Get Football News France, le milieu de terrain canadien, prêté cette saison à Sassuolo, souhaite terminer l’exercice en Serie A. Malgré l’intérêt manifesté par plusieurs clubs européens, le joueur de 22 ans ne voudrait pas bouger lors du mercato hivernal.



Arrivé en Italie l’été dernier sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire, Ismaël Koné s’est rapidement imposé dans l’entrejeu de Sassuolo. Son adaptation réussie et la régularité de ses performances expliquent cette volonté de stabilité, alors que le club italien lutte pour assurer son maintien dans l’élite.

Toujours selon Get Football News France, le milieu international canadien aurait décliné plusieurs approches ces dernières semaines. Des formations de premier plan comme l’Inter Milan, l’AS Roma ou encore la Juventus suivraient attentivement sa progression, sans toutefois avoir avancé concrètement sur un transfert immédiat.

Un impact direct sur le mercato de l’OM

Pour l’OM, cette situation a des conséquences financières claires. L’option d’achat obligatoire, estimée à 12,5 millions d’euros, est conditionnée au maintien de Sassuolo en Serie A. Tant que cet objectif n’est pas validé, le club marseillais ne pourra pas encaisser le montant du transfert et l’intégrer à sa stratégie de mercato hivernal.

Recruté pour environ 12 millions d’euros en provenance de Watford à l’été 2024, Ismaël Koné ne devrait donc pas permettre à l’Olympique de Marseille de réaliser une plus-value sur ce dossier. Le timing de la transaction empêche également Roberto De Zerbi et la direction olympienne de réinvestir cette somme à court terme pour renforcer l’effectif.

Sur le plan sportif, le choix du joueur s’inscrit aussi dans une logique internationale. À un an et demi de la Coupe du monde 2026, organisée notamment au Canada, Ismaël Koné privilégierait un environnement stable pour préparer cette échéance majeure avec sa sélection.

Sauf retournement de situation, l’OM devra donc attendre la fin de saison pour finaliser définitivement la vente de son milieu de terrain, en espérant que les conditions sportives soient réunies du côté de Sassuolo. Une attente assumée, mais qui limite les marges de manœuvre marseillaises à court terme.