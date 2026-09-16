Mercato OM : départ déjà réglé pour un cadre de Genesio ?

L’avenir d’Emerson Palmieri semble de plus en plus s’écrire loin de Marseille. Selon TuttoJuve, le latéral gauche aurait décidé de ne pas poursuivre son aventure à l’OM au-delà de son engagement actuel et privilégierait un retour au Brésil. Santos serait aujourd’hui sa destination favorite, malgré l’intérêt persistant de la Juventus.

Emerson privilégierait un retour au Brésil

Arrivé à Marseille durant l’été 2025 pour environ 700 000 euros, Emerson Palmieri est lié à l’OM jusqu’en juin 2027, avec une option pour une saison supplémentaire, comme l’avait indiqué The Athletic au moment de son transfert.

Cette précision est importante : son avenir n’est donc pas totalement figé contractuellement, même si les dernières informations venues d’Italie vont dans le sens d’un départ.

Selon TuttoJuve, la Juventus aurait continué à suivre le joueur, qui connaît notamment Luciano Spalletti. Mais Emerson aurait finalement décliné cette possibilité afin de préparer un retour au Brésil.

Santos serait aujourd’hui sa destination privilégiée.

Une option jusqu’en 2028 qui peut changer la donne

Si l’OM décide d’activer l’année supplémentaire prévue dans son contrat, Emerson pourrait théoriquement rester lié au club jusqu’en 2028.

Cela signifie surtout qu’il est trop tôt pour parler d’un départ libre déjà acté.

À 32 ans, l’international italien reste un élément important de l’effectif marseillais. Il compte 41 apparitions avec l’OM pour 3 passes décisives depuis son arrivée.

Avec un salaire estimé autour de 300 000 euros par mois, son dossier s’inscrit également dans la réflexion globale autour de la masse salariale du club.

À ce stade, aucun accord avec Santos n’est annoncé. Mais selon les informations venues d’Italie, Emerson aurait clairement fait du Brésil sa priorité pour la suite de sa carrière.