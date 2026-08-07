Mercato OM : Dernier obstacle levé pour Rulli !

Le départ de James Trafford vers Leeds United rapproche Geronimo Rulli de Manchester City. Le gardien de l’OM est attendu en Angleterre pour passer sa visite médicale. Marseille devrait récupérer environ 3,5 millions d’euros, mais quelques détails restent à régler avant l’officialisation.

Rulli se rapproche de Manchester City

Le départ de James Trafford à Leeds United libère une place dans la hiérarchie de Manchester City, derrière Gianluigi Donnarumma. Selon Foot Mercato et L’Équipe, un accord a été trouvé avec l’OM pour le transfert de Geronimo Rulli.

Le gardien argentin est désormais attendu en Angleterre pour passer sa visite médicale. Le transfert n’est pas encore totalement finalisé, mais le dossier est bien avancé.

L’OM devrait récupérer 3,5 millions d’euros

Manchester City devrait débourser environ 3,5 millions d’euros pour recruter Rulli. Une somme proche de celle investie par l’OM lors de son arrivée en provenance de l’Ajax Amsterdam en août 2024.

Les premières approches mancuniennes, autour de 2 millions d’euros, avaient été refusées par Marseille, qui réclamait environ 3,5 millions.

Une arrivée comme doublure de Donnarumma

Geronimo Rulli est pressenti pour devenir la doublure de Gianluigi Donnarumma à Manchester City. Sa visite médicale constitue désormais l’une des dernières étapes avant une éventuelle officialisation.

Le départ de Trafford vers Leeds United a donc rapproché le gardien de l’OM d’un transfert en Angleterre.