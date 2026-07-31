Mercato OM : deux accords avec des joueurs libres, mais le premier n’a pas attendu !

L’OM avait obtenu l’accord de Thomas Meunier avant de voir le latéral belge rejoindre Sunderland. Selon L’Équipe, Grégory Lorenzi aurait également trouvé un terrain d’entente avec un autre joueur libre, dont l’arrivée reste suspendue aux départs attendus à Marseille.

Thomas Meunier n’a pas pu attendre l’OM

Les contraintes financières de l’Olympique de Marseille ont déjà eu des conséquences directes sur son recrutement. D’après L’Équipe, Thomas Meunier avait donné son accord à Grégory Lorenzi pour rejoindre le club marseillais cet été.

Libre après son départ du LOSC, le latéral droit de 34 ans aurait été séduit par la possibilité de retrouver Bruno Genesio, avec lequel il avait travaillé à Lille. L’OM ne pouvait cependant pas finaliser immédiatement l’opération et lui aurait demandé de patienter, le temps d’enregistrer plusieurs départs et de réduire ses dépenses.

Face à cette attente, Thomas Meunier aurait finalement choisi d’accepter l’offre ferme de Sunderland. Le défenseur belge a ainsi privilégié un contrat assuré en Premier League plutôt qu’une arrivée à Marseille qui ne pouvait pas encore être concrétisée.

Ce dossier illustre le blocage actuel du mercato OM. Malgré des discussions avancées avec certaines cibles, la direction olympienne doit vendre et alléger sa masse salariale avant de pouvoir enregistrer de nouvelles recrues.

Un autre joueur libre aurait donné son accord

Le quotidien sportif révèle que Grégory Lorenzi aurait également obtenu l’accord d’un deuxième joueur libre. Son identité n’a pas été dévoilée et aucune précision n’a été communiquée sur son poste ou les conditions du contrat envisagé.

Comme dans le dossier Meunier, cette potentielle recrue serait actuellement dans l’attente d’un déblocage financier. Aucun engagement définitif ne peut donc être annoncé à ce stade.

Pour retrouver des marges de manœuvre, l’OM travaille notamment sur les situations de Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli et Facundo Medina. Leurs éventuels transferts pourraient permettre à la direction d’avancer sur les arrivées préparées en parallèle.

Dans ce contexte, Marseille devrait principalement cibler des joueurs libres, des prêts avec une faible prise en charge salariale et des transferts à coût limité.