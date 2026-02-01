Info Chrono
Accueil / Mercato OM / Mercato OM : Deux autres milieux de terrains possibles partants en plus de Bakola et Gomes ?
Mercato OM

Mercato OM : Deux autres milieux de terrains possibles partants en plus de Bakola et Gomes ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Stephane TESSIER, general director, Pablo LONGORIA president and Mehdi BENATIA sportif director of Marseille prior the friendly match between France and Chile at Orange Velodrome on March 26, 2024 in Marseille, France.(Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

À quelques heures de la fermeture du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille pourrait enregistrer deux mouvements sortants inattendus au milieu de terrain. Selon les informations de FootMercato, les prêts de Matt O’Riley et Arthur Vermeeren pourraient prendre fin plus tôt que prévu.

 

O’Riley et Vermeeren vers un départ anticipé avant la clôture hivernale ?

 

Arrivés il y a seulement six mois, Matt O’Riley et Arthur Vermeeren ne sont pas assurés de terminer la saison sous le maillot de l’OM. D’après FootMercato, les deux dossiers sont encore ouverts à l’approche du gong final du mercato hivernal, fixé à ce lundi soir. Une situation qui illustre une nouvelle fois l’instabilité du mercato marseillais ces dernières saisons.

 


Prêté par Brighton, Matt O’Riley a pourtant été régulièrement utilisé. Le milieu danois a disputé 25 matches toutes compétitions confondues, délivrant 6 passes décisives. Malgré ce temps de jeu conséquent, un retour en Premier League reste une option envisagée avant la fin du marché.

 

 

Arthur Vermeeren, une intégration en dents de scie

 

Du côté d’Arthur Vermeeren, la situation apparaît plus contrastée. À seulement 20 ans, le milieu belge a alterné le bon et le moins convaincant sous les ordres de Roberto De Zerbi. Son profil a néanmoins été jugé utile à plusieurs reprises dans le système de jeu mis en place par l’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Ces dernières semaines, certains supporters espéraient le voir davantage utilisé, notamment au regard de ses qualités techniques et de projection. Mais selon FootMercato, un départ anticipé reste possible, alors que le club ajuste encore son effectif pour la seconde partie de saison.

 

A noter que l’OM a déjà recruté Timber et Nwaneri et que Abdelli pourrait débarquer avant lundi 20h !

