Mercato OM : Deux cibles phocéennes en route pour Rennes ?

Un temps annoncés dans le viseur de l’OM durant ce mercato de janvier, le milieu de terrain Reda Belahyane et le défenseur central autrichien Kevin Danso seraient proches de s’engager au Stade rennais !

Actif cette semaine avec le recrutement d’Habib Beye pour remplacer Jorge Sampaoli et l’arrivée de Lilian Brassier, les Rennais pourraient bien enregistrer une 5ᵉ et une 6ᵉ recrue avant la fin du mercato. En effet, selon les informations de L’Équipe et de Fabrizio Romano, les rouges et noirs seraient sur le point d’enrôler Rehda Belahyane pour 12M tout en se rapprochant dans le même temps d’un accord avec Lens pour le transfert de Kevin Danso !

En difficulté en championnat avec une terrible 16ᵉ place, les Bretons semblent donc, en cette fin de mercato, se donner les moyens de sortir de cette situation délicate.

🚨🚨 REDA BELAHYANE EST ATTENDU À RENNES POUR PASSER SA VISITE MÉDICALE ! ❤️🖤 Coût du transfert : 12 M€. 💰 (@lequipe) pic.twitter.com/gsMWmcElbU — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) February 1, 2025

🚨🚨 RENNES SE RAPPROCHE D’UN ACCORD AVEC LENS POUR KEVIN DANSO ! 🤯❤️🖤 Le club fait PRESSION pour un transfert. 💰 Encore et encore un rebondissement. 😭😭😭 (@sachatavolieri / @FabrizioRomano) pic.twitter.com/kjdLxEdTaj — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) February 1, 2025

