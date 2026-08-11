Mercato OM : Deux opportunités pour Cornelius !

L’OM pourrait encore enregistrer un départ dans sa défense. Selon Foot Mercato, Derek Cornelius intéresse deux clubs italiens, Sassuolo et Lecce. Aucune négociation avancée n’est toutefois annoncée à ce stade pour le défenseur canadien.

Sassuolo intéressé par Cornelius

L’Olympique de Marseille poursuit son opération dégraissage. D’après Foot Mercato, Derek Cornelius figure sur les tablettes de Sassuolo, qui serait actuellement le club le plus intéressé par le défenseur marseillais.

La formation italienne apprécie le profil du Canadien, mais doit encore trancher entre Cornelius et Daniele Rugani, qui reste une priorité.

Lecce suit également le dossier

Lecce surveille également la situation de Derek Cornelius. Le club italien pourrait chercher à renforcer sa défense si Tiago Gabriel venait à quitter ses rangs.

Pour l’heure, aucune négociation avancée n’est annoncée. Un prêt avec option d’achat pourrait néanmoins être envisagé, une formule qui permettrait à l’OM de trouver une solution pour son défenseur tout en laissant au club intéressé davantage de temps pour l’évaluer.

Arrivé à Marseille en 2024 pour renforcer la défense olympienne, Cornelius n’a pas totalement convaincu depuis son arrivée. Son départ pourrait ainsi permettre à l’OM de poursuivre la réduction de son effectif avant la fin du mercato.