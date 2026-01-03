Mercato OM : Deux portes de sorties pour cet oublié de l’effectif ?

Relégué au rang de quatrième gardien de but à l’Olympique de Marseille, Ruben Blanco vit une saison quasi blanche. Sans temps de jeu et freiné par des pépins physiques, le portier espagnol pourrait quitter l’OM dès cet hiver, alors que plusieurs clubs espagnols se sont positionnés.

Arrivé à Marseille avec l’ambition de s’imposer, Ruben Blanco se retrouve aujourd’hui dans une impasse sportive. La hiérarchie établie au poste de gardien, renforcée par les choix du club lors du mercato 2024, a définitivement fermé l’horizon du joueur de 30 ans avec l’équipe première.

Ruben Blanco, un statut devenu marginal à l’OM

La situation du gardien espagnol s’est nettement dégradée à l’été 2024. L’Olympique de Marseille a d’abord recruté Gerónimo Rulli, rapidement installé comme numéro un, avant d’enrôler Jeffrey de Lange pour densifier le poste. Ces arrivées ont relégué Ruben Blanco au quatrième rang de la hiérarchie, loin derrière les options privilégiées par Roberto De Zerbi.

Depuis le début de la saison, Blanco n’a disputé aucune minute en match officiel avec l’équipe première. Une absence prolongée accentuée par des blessures, qui ont freiné toute possibilité de se relancer, même en tant que solution de secours. Dans ce contexte, son avenir à Marseille apparaît de plus en plus compromis à court terme.

L’Espagne comme issue de secours cet hiver

Selon les informations du journaliste italien Luca Bendoni, la piste d’un retour en Espagne prend de l’épaisseur. « Braga hésite à prêter Alaa Bellaarouch malgré la proposition officielle du Real Racing Santander. Le club espagnol poursuit sa recherche d’un gardien de but et a ajouté Ruben Blanco, 30 ans, à son effectif. Blanco souhaite quitter Marseille, et Grenade a également formulé une offre. »

Ces éléments confirment l’intérêt de clubs espagnols à la recherche d’un renfort au poste de gardien, dans un marché hivernal souvent dicté par l’urgence. Pour Ruben Blanco, un départ représenterait l’opportunité de retrouver du temps de jeu et une continuité sportive, inexistante depuis de longs mois à l’OM.

Braga are reluctant to loan out Alaa Bellaarouch despite official proposal from Real Racing Santander. Spanish club keep in search of a GK and have added OM 30yo Ruben Blanco to their list. Blanco is looking for an exit from Marseille, Granada also made an offer. 🇪🇸🔵⚪️ #TeamOM https://t.co/zH5JDgLmTw pic.twitter.com/FvQohBzlAo — Luca Bendoni (@LucaBendoni) January 2, 2026



Du côté de l’Olympique de Marseille, un mouvement dans ce dossier permettrait aussi d’alléger un effectif déjà bien pourvu à ce poste, sans remettre en cause l’équilibre actuel voulu par De Zerbi. Aucun départ n’est encore acté, mais les discussions pourraient s’accélérer à mesure que le mercato hivernal avance.