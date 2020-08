Mercato OM : L’intérêt d’un club de Serie A pour Thauvin se confirme ?

Dans son édition du jour, la Gazzetta Dello Sport confirme l’intérêt de l’Atalanta Bergame pour Florian Thauvin. L’attaquant de l’OM serait même la priorité du club italien au poste d’attaquant.

A en croire la presse italienne, Florian Thauvin semble avoir une réelle touche du côté de l’Atalanta Bergame. En effet, la Gazzetta Dello Sport nous informe que le numéro 26 à l’OM ferait partie, avec Jérémie Boga notamment, d’une liste de joueurs suivis par le club. Gian Piero Gasperini aurait même fait du Marseillais une priorité. De plus, l’arrivée du nouveau « head of football », Pablo Longoria, à l’OM, pourrait simplifier la transaction, au vu de son passage dans le club de la Dea, entre 2010 et 2013.

la présence de Florian est un actif en plus par rapport à la saison dernière — Pablo Longoria



Le nouveau directeur sportif de l’OM, Pablo Longoria, a évoqué hier le cas Florian Thauvin, dont le contrat arrivera à son terme en juin 2021 :

« On a un effectif avec des joueurs en fin de contrat. Je suis ici depuis une semaine et je connais les différentes situations. On va aborder ces questions contractuelles dans les prochains jours. Pour l’effectif actuel, la présence de Florian est un actif en plus par rapport à la saison dernière. »

Pablo Longoria – Source : en conférence de presse jeudi 13/08