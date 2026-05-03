Mercato OM : Direction l’Italie pour Mason Greenwood ?

En pleine crise sportive, l’Olympique de Marseille pourrait connaître un été agité. L’avenir de Mason Greenwood, en difficulté ces dernières semaines, s’inscrit au cœur des interrogations. Selon la presse italienne, la Juventus Turin surveille de près la situation de l’attaquant anglais.

Une fin de saison sous tension à l’OM

Rien ne va plus pour l’Olympique de Marseille. La lourde défaite sur la pelouse de Nantes (3-0) le samedi 2 mai a confirmé la mauvaise dynamique du club phocéen en cette fin de saison de Ligue 1. Battu par une équipe nantaise qui restait sur deux mois sans victoire, l’OM voit ses ambitions européennes sérieusement compromises, avec une qualification en Ligue des champions désormais très incertaine.

Dans ce contexte délicat, plusieurs cadres pourraient être tentés de quitter le navire. Le cas de Mason Greenwood attire particulièrement l’attention. L’attaquant anglais traverse une période difficile, marquée par une baisse notable de son efficacité offensive.

La Juventus Turin attentive au dossier Greenwood

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2029, Mason Greenwood conserve néanmoins une cote importante sur le marché. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin s’intéresse de près à son profil. Le club italien anticiperait notamment un possible départ de Francisco Conceição, annoncé dans le viseur de clubs de Premier League.

Ce n’est pas la première fois que la Vieille Dame s’intéresse à l’ailier anglais. Déjà en 2024, son nom avait circulé du côté de Turin. Malgré ses difficultés actuelles, Greenwood reste performant sur l’ensemble de la saison, occupant la troisième place du classement des buteurs de Ligue 1 avec 15 réalisations.

Cependant, sa dynamique récente interpelle : il n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 7 mars dernier face à Toulouse, soit une disette de huit matches. Une période creuse qui coïncide avec les difficultés collectives de l’Olympique de Marseille, et qui pourrait peser dans les réflexions estivales du club comme du joueur.