Mercato OM : Discussions avec ce club anglais pour ce défenseur marseillais !

Le club anglais de Bournemouth s’active en coulisses pour anticiper un possible départ de son latéral gauche Milos Kerkez, actuellement en discussions avancées pour rejoindre Liverpool. Selon les informations du journaliste de Sky Sport Italia, Luca Bendoni, plusieurs profils sont déjà à l’étude pour le remplacer, dont celui du joueur de l’Olympique de Marseille, Quentin Merlin.

« Bournemouth travaille déjà activement à trouver un remplaçant à Milos Kerkez, en pourparlers pour rejoindre Liverpool. Truffert, Hartman et Merlin sont tous envisagés, et des discussions préliminaires ont eu lieu », a précisé Luca Bendoni. Le club de Premier League a donc identifié trois latéraux : Adrien Truffert (Rennes), Calvin Hartman (Feyenoord) et Quentin Merlin, arrivé à l’OM en janvier 2024 en provenance du FC Nantes. Le joueur de 21 ans, sous contrat avec Marseille jusqu’en 2028, a disputé 15 matchs de Ligue 1 cette saison, en alternant entre titularisations et entrées en jeu.

Bournemouth are already actively working to find a replacement for Milos Kerkez, who is in talks to join Liverpool. Truffert, Hartman and Merlin are all names under consideration, and explorative talks have been held. 🍒 #AFCB pic.twitter.com/t8sb91qf5x

— Luca Bendoni (@LucaBendoni) June 3, 2025