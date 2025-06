Mercato OM : Double mauvaise nouvelle pour le poste de latéral gauche !

Alors que l’OM cherche à renforcer sa défense à tous les postes, c’est du côté d’Adrien Truffert que c’était porté le choix des dirigeants pour le poste de latéral. Cependant, le joueur devrait signer à Bournemouth, coupant dans le même temps la piste pour un départ de Merlin également pisté par le club anglais.

L’OM scrute toujours le marché des transferts à la recherche des meilleures opportunités afin de se renforcer. Soucieux d’aligner un effectif de qualité en vue de l’année prochaine, Longoria et Benatia ont identifié plusieurs postes clé afin de recruter. Plusieurs départs sont également attendus afin de libérer des places et d’effectuer des ventes. Et récemment, c’est une piste de l’OM qui vient de s’envoler.

En effet, l’OM suivait depuis plusieurs semaines la situation d’Adrien Truffert. Le latéral gauche de Rennes dispose d’une belle côté depuis un moment en raison de sa polyvalence défensive et offensive et de son jeune âge. Sur le départ cet été, Longoria espérait bien le rapatrier sur la Canebière afin de remplacer Quentin Merlin, pour qui l’OM cherche une porte de sortie. Cependant, le transfert du joueur rennais ne devrait jamais aboutir.

A lire aussi : Mercato OM : Cette donnée va bien compliquer le dossier Abline !

🚨🍒 Bournemouth have agreed deal to sign Adrien Truffert as new left back, here we go!

Deal in place with Rennes as reported by Le Parisien with medical to follow next.

…and then Kerkez to Liverpool. #LFC 👀🧩 pic.twitter.com/Zax1QFdJDQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2025