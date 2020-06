Mercato OM – Dugarry : « C’est là qu’Aldridge va être important »

Faut-il être inquiet pour l’OM en vu de la saison prochaine ? Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille Christophe Dugarry n’a pas semblé l’être. Le fait que Villas-Boas soit finalement resté est déjà une très bonne chose selon lui. Il faudra ensuite que le club marseillais réalise des bons coups sur le marché des transferts.

C’est il va falloir être malin, essayer de se renforcer, avec des prêts ?

« Ils ont réussi l’essentiel, ils ont gardé leur coach. Les joueurs sont ravis. Vu ce qu’il s’est passé ces derniers mois à Marseille, la seule chose qui a bien fonctionné, c’est le terrain. Ils vont pouvoir capitaliser là-dessus, éventuellement continuer à progresser. Oui, il va falloir être malin, essayer de se renforcer, avec des prêts. C’est là qu’Aldridge va être aussi important. Est-ce qu’un directeur sportif va arriver et aura le bras long et des contacts pour se faire prêter un ou deux bons joueurs ? C’est jouable, il y a une ossature, je ne suis pas spécialement inquiet. On verra bien. Arrêtons de faire des plans sur la comète, notamment en Ligue des Champions » Christophe Dugarry – Source – RMC Sport (18/06