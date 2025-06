Mercato OM : Egan-Riley, juste le début ?

L’OM continue de mener sa barque sur le marché des transferts et n’entend pas s’arrêter après l’officialisation de Gomes. Récemment, c’est le journal L’Équipe qui a révélé que le club souhaitait encore recruter deux joueurs en défense afin de venir épauler Balerdi.

Après une saison riche en buts marqués mais aussi en buts encaissés, l’OM entend bien pallier ce problème en modifiant de fond en comble sa défense. Trop souvent défaillant, le secteur défensif aura été le principal point noir tactique de l’OM au point de vouloir (presque) tout changer et construire autour de Léo Balerdi, seul vrai satisfaction de ce côté-là. Et pour cela, le club compte bien passer à l’attaque.

Après avoir officialisé le recrutement d’Angel Gomes, arrivé librement de Lille, Longoria et Benatia sont en passe de signer un autre défenseur anglais. En effet, depuis hier, les discussions avec le jeune CJ Egan-Riley sont en très bonne voie, alors que le club a signé une arrivée surprise dans ce dossier mercato. Tandis que le jeune défenseur de Burnley devait prolonger avec son club ou signer à Strasbourg, c’est finalement l’OM qui devrait réaliser le hold-up sur ce coup.

Encore deux recrues à venir en défense !

Cependant, bien que le club semble proche de signer le joueur, les dirigeants n’entendent pas s’arrêter là. En effet, d’après des informations de L’Équipe, Longoria et Benatia sont toujours en quête de recrues dans ce secteur, et cela peu importe l’issu du dossier d’Egan-Riley. Même si l’Anglais venait à débarquer sur la Canebière, cela n’aurait pas d’impact sur la volonté de recruter encore deux autres joueurs dans ce secteur.

Et alors que la piste Medina est toujours activée par l’OM qui reste en contact avec Lens, on devrait donc s’attendre à un nouveau nom en plus. Pouvant évoluer en tant que latérale gauche, l’international Argentin pourrait donc occuper ce poste s’il venait à Marseille. Aguerd, qui est une autre piste sérieusement envisagée par l’OM, pourrait donc être celui qui viendrait épauler Balerdi dans l’axe, alors qu’Egan-Riley ne devrait pas être titulaire dès sa première saison s’il venait à signer.