Mercato OM : en plus de Greenwood, la Roma cible un autre titulaire marseillais !

Alors que l’AS Roma continue de suivre Mason Greenwood pour renforcer son secteur offensif, le club italien s’intéresse également à un autre joueur de l’Olympique de Marseille. Selon la presse italienne, Timber figure parmi les profils étudiés par les Giallorossi pour renforcer leur entrejeu, mais uniquement dans un scénario bien précis.

Timber suivi par la Roma en cas de départ au milieu

L’AS Roma poursuit la préparation de son mercato tout en anticipant d’éventuels mouvements dans son effectif. D’après Calciomercato, qui relaie des informations du quotidien italien Leggo, Timber fait partie des joueurs suivis par le club romain si l’un de ses milieux de terrain venait à quitter l’effectif cet été.

Le média italien explique que Manu Koné et Neil El Aynaoui sont considérés comme des éléments importants du projet de Gian Piero Gasperini. Toutefois, l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League pour ces deux joueurs pousse la direction romaine à préparer des solutions de remplacement.

Dans cette optique, Timber apparaît sur la liste des profils étudiés. Selon Calciomercato, le milieu de terrain de l’OM est apprécié pour ses qualités physiques et sa capacité à couvrir du terrain.

Une piste conditionnée aux départs de Koné ou El Aynaoui

À ce stade, la Roma ne prévoit pas de recruter un milieu de terrain dans l’immédiat. Toujours selon Calciomercato, le club italien n’envisagerait d’accélérer sur ce dossier que si Koné ou El Aynaoui faisaient l’objet d’une offre jugée impossible à refuser.

Le média italien précise également que Franck Kessié figure parmi les autres options étudiées par les dirigeants romains. L’ancien milieu du Milan AC représenterait un profil plus expérimenté, mais là encore, aucune offensive ne serait prévue dans l’immédiat.

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Greenwood reste la priorité offensive de la Roma

Si plusieurs pistes sont étudiées au milieu de terrain, la priorité actuelle de la Roma reste le recrutement d’un attaquant. Selon Calciomercato, le club italien continue de concentrer ses efforts sur ce secteur, avec Mason Greenwood qui demeure la cible privilégiée de Gian Piero Gasperini.

Le dossier concernant Timber dépend donc directement de l’évolution de la situation de Koné et d’El Aynaoui. En l’état, aucune négociation avec l’OM ni aucune offre n’ont été évoquées par le média italien, qui présente le Marseillais comme une option identifiée par les dirigeants romains en cas de départ dans leur entrejeu.