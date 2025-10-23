Mercato OM : Endrick, une indication sur son point de chute en janvier ?

L’Olympique de Marseille semble bien positionné pour accueillir le jeune attaquant brésilien Endrick lors du mercato hivernal. Selon ESPN Brésil, le club phocéen serait intéressé par un prêt de six mois pour le prodige du Real Madrid, actuellement en manque de temps de jeu sous la direction de Xabi Alonso.

Le joueur de 19 ans, recruté pour 62 millions d’euros (bonus compris), n’a pas encore disputé la moindre minute cette saison avec les Merengues. Après une première saison mitigée (7 buts en 37 matchs), il a été écarté des plans d’Alonso, notamment en raison de la concurrence avec des joueurs comme Kylian Mbappé et Gonzalo García. Cette situation pousse Endrick à envisager un départ pour retrouver du temps de jeu et espérer une convocation pour la Coupe du Monde 2026.

🚨🤍 Endrick’s planned move for January is only a loan, no intention to proceed with any permanent transfer proposal. Endrick can imagine his future at Real Madrid, only planning for short-term loan to get more game time and develop, also with World Cup incoming. pic.twitter.com/i2a5KaehqR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2025

Le père d’Endrick évoque un retour à Palmeiras

Dans un sondage en ligne suggérant un retour d’Endrick à Palmeiras, son père, Douglas Sousa, a répondu : « Palmeiras devrait faire une proposition, un projet ». Cette déclaration a enflammé les supporters du club brésilien, qui rêvent de revoir leur ancien prodige sous leurs couleurs. Cependant, selon Footboom, la direction de Palmeiras comprend que la priorité d’Endrick est de poursuivre sa carrière en Europe, rendant un retour au Brésil peu probable pour le moment.

Marseille en embuscade

L’OM, en quête d’un attaquant capable de dynamiser son secteur offensif, pourrait voir en Endrick une opportunité intéressante. Avec des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri (qui devrait revenir de blessure en févier) et le jeune Robinio Vaz déjà présents, l’arrivée d’un jeune talent tel qu’Endrick pourrait renforcer l’attaque marseillaise. Cependant, la concurrence est rude, et le club devra convaincre le Real Madrid de céder son joueur sous forme de prêt sans option d’achat, condition sine qua non pour Endrick.

En conclusion, bien que le dossier Endrick soit complexe, l’OM semble avoir une carte à jouer dans ce mercato hivernal. Toutefois, la concurrence d’autres clubs européens et les exigences du joueur pourraient compliquer les négociations. Les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si l’OM parviendra à attirer ce talentueux attaquant brésilien.