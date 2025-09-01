Mercato OM : Enfin une porte de sortie pour ce lofteur oublié ?

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2026, Ruben Blanco pourrait bien quitter la cité phocéenne dès ce mercato. Peu utilisé ces derniers mois, le gardien espagnol étudie ses options et verrait son profil suivi par le club de Gérone, selon Luca Bendoni.

Selon le journaliste spécialisé Luca Bendoni, Ruben Blanco, le gardien de but de l’OM, étudie les différentes options, et le club de Gérone serait intéressé par ses services.

Blanco, une possibilité à Gérone ?

Arrivé à l’Olympique de Marseille en prêt en juillet 2022 puis transféré définitivement en juillet 2023, Ruben Blanco est lié au club jusqu’au 30 juin 2026, selon Transfermarkt. Sa valeur marchande est estimée à environ 1 million d’euros.

🚪Une porte de sortie pour #Blanco ?? ▶️”Le gardien de l’OM, ​​Ruben Blanco, étudie les différentes options, Gérone étant intéressée.”#MercatOM #OM https://t.co/3lUAiRVa6M — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 1, 2025

Aujourd’hui, à 30 ans, il peine à s’imposer parmi les gardiens phocéens : Gerónimo Rulli est le titulaire, tandis que Blanco est distancé par De Lange et les jeunes du centre de formation !

Le dernier mercato, de l’été 2025, voit une dynamique intense à l’OM sur le plan des transferts, avec plusieurs éléments poussés vers la sortie. Dans ce contexte, une porte de sortie pour Ruben Blanco s’inscrit comme une option logique pour le club.

Le récent signalement de Gérone comme club intéressé ajoute du poids à cette possibilité. Cela pourrait offrir à Blanco un nouveau défi, notamment en Liga, tout en permettant à l’OM de redynamiser son effectif et d’ajuster sa configuration salariale.