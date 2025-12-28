Mercato OM : Enorme concurrence dans le dossier Gessime Yassine !

Le nom de Gessime Yassine s’impose comme l’un des dossiers majeurs de ce début de mercato hivernal. Selon les informations de FootMercato, plusieurs clubs français et étrangers se sont positionnés pour l’ailier de l’USL Dunkerque, et l’Olympique de Marseille fait partie des formations qui suivent attentivement sa situation. Champion du monde U20 avec le Maroc, meilleur passeur de Ligue 2 et auteur de prestations remarquées en Coupe de France, le joueur de 19 ans attire désormais une concurrence intense.

La montée en puissance de Gessime Yassine ne date pas d’hier. Déjà très en vue face au PSG au printemps dernier, l’ailier dunkerquois a confirmé son changement de dimension ces derniers mois. Son tournoi U20, conclu par un sacre historique avec le Maroc (2 buts et 3 passes décisives), a servi de vitrine internationale. Depuis, ses performances en club ont continué d’alimenter sa cote, notamment son statut actuel de meilleur passeur de Ligue 2.



Son dernier match face à Strasbourg en Coupe de France a renforcé l’intérêt des recruteurs. Face à un adversaire de Ligue 1, Yassine a pesé durant toute la rencontre, provoquant un penalty et multipliant les différences dans son couloir. Une prestation qui a confirmé que la Ligue 2 pourrait rapidement devenir trop étroite pour son profil.

Plusieurs courtisans en France et à l’étranger

Dans ce contexte, l’OM surveille un dossier qui correspond à plusieurs axes de son recrutement récent : jeunesse, potentiel de progression et capacité à créer le déséquilibre offensif. Marseille n’est toutefois pas seul. En Ligue 1, Monaco et Strasbourg apparaissent comme des candidats sérieux, ce dernier suivant le joueur depuis plusieurs semaines. À l’étranger, des clubs comme le Borussia Mönchengladbach, le Werder Brême, le groupe Red Bull ou encore Villarreal ont également avancé leurs pions.

Malgré des approches venues d’Arabie Saoudite, la priorité du joueur et de son entourage serait claire : un projet sportif ambitieux, de préférence en Europe et si possible en Ligue 1. L’objectif affiché est de poursuivre sa progression en vue de la Coupe du monde 2026 avec le Maroc, lui qui a déjà été présélectionné avec les A.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Gessime Yassine représente une opportunité sportive et financière majeure pour Dunkerque. Le président Selçuk Demir a reconnu que toutes les options étaient ouvertes, tandis que Demba Ba, chargé du sportif, pilote les discussions. Toujours selon FootMercato, les enchères pourraient rapidement atteindre les 6 millions d’euros, soit la valeur estimée du joueur.

Dans ce dossier très concurrentiel, l’OM avance avec prudence mais intérêt. Le mercato hivernal s’annonce animé autour de l’un des profils les plus convoités du football français.