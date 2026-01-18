Mercato OM : Enorme concurrence pour ce talentueux ailier droit !

L’Olympique de Marseille s’active en amont du mercato estival et surveille de près la situation d’Anis Hadj Moussa. L’ailier du Feyenoord Rotterdam est cité parmi les profils suivis par l’OM, mais le dossier s’annonce concurrentiel avec l’intérêt confirmé de Chelsea et du Benfica Lisbonne.

Un profil identifié par l’OM, mais un dossier très disputé

Selon les informations du journaliste Florian Plettenberg, pour Sky.de, Anis Hadj Moussa figure parmi les joueurs à suivre avant l’ouverture du mercato d’été. Le spécialiste allemand précise que Chelsea, Marseille et le Benfica suivent attentivement la situation du joueur, actuellement sous contrat avec le Feyenoord Rotterdam jusqu’en 2030. Une donnée contractuelle qui confère une position de force au club néerlandais dans d’éventuelles discussions.

🚨🆕 Anis Hadj #Moussa is one to watch ahead of the summer transfer window. Chelsea, Marseille and SL Benfica are closely monitoring the situation. In addition, agent Makram Naceur is acting as an intermediary in talks with interested clubs from Germany. The 23 y/o right winger… — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 18, 2026



Toujours d’après Sky.de, l’agent Makram Naceur agit comme intermédiaire dans les échanges avec plusieurs clubs, notamment allemands, ce qui confirme l’intérêt large autour du profil de l’international algérien. À 23 ans, l’ailier droit s’est imposé comme un élément suivi sur le marché européen, notamment pour sa capacité à évoluer dans un couloir offensif, un secteur régulièrement ciblé par l’OM lors des précédentes fenêtres de transferts.

Pour le club dirigé par Roberto De Zerbi, la concurrence de formations disposant d’une surface financière importante, comme Chelsea, ou d’un projet européen stable comme le Benfica, constitue un paramètre majeur dans ce dossier.

Un retour anticipé au Feyenoord salué par Robin van Persie

Sur le plan sportif, Anis Hadj Moussa sort d’une Coupe d’Afrique des nations 2025 contrastée sur le plan collectif. L’Algérie a été éliminée prématurément, mais les prestations du joueur ont été jugées positives, aussi bien sur le continent africain qu’aux Pays-Bas.

Son entraîneur au Feyenoord, Robin van Persie, n’a d’ailleurs pas dissimulé sa satisfaction de le voir revenir plus tôt que prévu. Interrogé par ESPN, l’ancien international néerlandais a déclaré : « Pour être honnête, je suis content que Hadj Moussa ait été éliminé. Je peux comprendre qu’il aurait voulu aller plus loin avec l’Algérie, mais de notre point de vue, je suis heureux qu’il puisse nous rejoindre dans les prochains jours ».

Une sortie assumée, qui illustre l’importance du joueur dans les plans du club néerlandais pour la suite de la saison. Ce retour anticipé permet également à Hadj Moussa de se recentrer sur ses performances en club, dans un contexte où son nom circule déjà avec insistance sur le marché des transferts.

À ce stade, aucun accord ni négociation officielle n’a été annoncée. L’Olympique de Marseille reste attentif, mais devra composer avec une concurrence européenne bien installée et un club vendeur en position de force.