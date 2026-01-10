Mercato OM : Et maintenant un ailier algérien ?

L’Olympique de Marseille s’intéresse de près à Rafik Guitane sur ce mercato, selon une information du média portugais Sport TV Portugal. Le club marseillais n’est pas seul sur le dossier puisque le FC Porto suit également l’ailier international algérien, actuellement sous contrat avec Estoril Praia.

L’intérêt de l’OM pour Rafik Guitane s’inscrit dans un contexte de recherche de renforts offensifs capables d’apporter de la percussion et de la créativité sur les côtés. Âgé de 26 ans, le joueur réalise une saison remarquée au Portugal, ce qui attire logiquement l’attention de plusieurs clubs européens.

Un profil suivi par l’OM et le FC Porto

Selon Sport TV Portugal, le FC Porto a manifesté un intérêt concret pour Rafik Guitane, tandis que l’Olympique de Marseille figure également parmi les clubs attentifs à sa situation. À ce stade, aucune offre officielle n’a été rendue publique et aucune négociation avancée n’a été confirmée par les parties concernées.

Formé au Havre AC, Rafik Guitane est passé par le Stade Rennais puis le Stade de Reims, sans parvenir à s’y imposer durablement en Ligue 1. C’est au Portugal, sous les couleurs d’Estoril Praia, que l’ailier a trouvé une stabilité et une continuité de jeu lui permettant de franchir un cap dans sa carrière.

Son profil correspond à des critères recherchés par l’OM, qui souhaite renforcer ses ailes avec des joueurs capables d’évoluer dans un système offensif dynamique, prôné par Roberto De Zerbi, l’entraîneur marseillais.





Un profil pour doubler le poste de Greenwood ?

Cette saison, Rafik Guitane affiche un bilan de 2 buts et 5 passes décisives en 15 matchs toutes compétitions confondues avec Estoril Praia. Des chiffres qui traduisent son influence dans le jeu offensif de son équipe, notamment par sa capacité à éliminer en un contre un et à créer des différences dans les trente derniers mètres.

International algérien, Guitane bénéficie également d’une expérience internationale qui renforce son attractivité sur le marché. Sous contrat avec Estoril, il dispose d’une valeur marchande en hausse, comme le confirme son statut suivi sur les plateformes spécialisées telles que Transfermarkt.

Pour l’Olympique de Marseille, ce dossier s’inscrit dans une concurrence directe avec le FC Porto, habitué à anticiper et valoriser ce type de profils offensifs. À ce stade, l’intérêt marseillais reste conditionné à l’évolution du marché et aux priorités fixées par la direction sportive du club.

Aucune conclusion n’est encore actée dans ce dossier, mais le nom de Rafik Guitane s’ajoute à la liste des joueurs suivis de près par l’OM en vue du mercato.