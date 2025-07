Mercato OM : Et maintenant un défenseur de Serie A ?

Toujours actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille explore plusieurs pistes pour renforcer son effectif avant la reprise de la Ligue 1. Selon les informations du média italien Tuttomercatoweb, le club phocéen s’intéresserait de près à Jackson Tchatchoua, latéral international camerounais de 23 ans, sous contrat avec l’Hellas Vérone.

Révélé cette saison en Serie A, Tchatchoua a été l’un des artisans du maintien du club italien. Capable d’évoluer aussi bien à droite qu’à gauche de la défense, sa polyvalence constitue un atout apprécié dans une rotation défensive. Un profil complet, capable d’apporter de la densité dans les couloirs et de répondre aux exigences du football moderne.

Le prix du joueur est estimé entre 8 et 10 millions d’euros, un montant que l’OM pourrait envisager, notamment en cas de ventes dans les prochaines semaines. Toutefois, la concurrence sur ce dossier s’annonce rude.

L’OM vise Tchatchoua… des discussions mercato toujours complexes avec le Hellas !

En Premier League, Everton et Wolverhampton suivent également le joueur avec attention. Mais c’est surtout Galatasaray qui semble le plus avancé. Le club stambouliote préparerait une offre comprise entre 8 et 9 millions d’euros, selon plusieurs sources proches du dossier.

Pour espérer s’attacher les services de Jackson Tchatchoua, Marseille devra donc accélérer. Le joueur, intéressé par un nouveau challenge, ne manque pas de prétendants et pourrait rapidement faire l’objet d’enchères.

Avec la volonté de renforcer les côtés, l’OM cherche un latéral capable d’entrer dans la rotation et d’apporter des garanties dans les deux phases du jeu. Le profil de Tchatchoua coche plusieurs cases. Reste à savoir si Marseille saura se montrer convaincant, aussi bien sportivement que financièrement.