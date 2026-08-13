Mercato OM : et maintenant Weah ?

Timothy Weah pourrait être concerné par le mercato de l’OM. Selon Roshane Thomas, journaliste de The Athletic, plusieurs clubs suivent sa situation, dont Sunderland et Villarreal. À ce stade, aucune offre concrète ni aucun accord n’a toutefois été annoncé.

Weah déjà sur le départ ?

Arrivé de la Juventus, Timothy Weah est désormais définitivement marseillais après la levée de son obligation d’achat de 14 millions d’euros. L’international américain est lié à l’OM jusqu’en juin 2030.

Malgré cette longue durée de contrat, le joueur n’est pas considéré comme totalement intransférable. Dans un contexte où Marseille souhaite maîtriser ses dépenses, une offre jugée suffisamment importante pourrait être étudiée par la direction.

Sunderland et Villarreal à l’affût

D’après les informations venues d’Angleterre, Sunderland et Villarreal surveillent notamment la situation de Weah. Pour l’heure, les deux clubs se seraient simplement renseignés et aucune proposition concrète n’est annoncée.

Il est donc prématuré de parler d’un départ imminent. L’OM pourrait néanmoins écouter les offres qui arriveraient pour son joueur, notamment si elles correspondent à ses attentes financières.

L’avenir de Timothy Weah à Marseille reste ainsi incertain. Son contrat protège le club, mais une proposition importante pourrait changer la donne dans les prochaines semaines.