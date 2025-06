Mercato OM : Et si Guendouzi avait un rôle dans le dossier Rabiot ?

Le Milan AC s’active sur le marché des transferts pour renforcer son milieu de terrain. Le départ annoncé de Tijjani Reijnders vers Manchester City pousse le club lombard à accélérer ses recherches. Sous l’impulsion de Massimiliano Allegri, nouvel entraîneur, le club cherche à associer un nouveau profil au milieu expérimenté Luka Modric.

Rabiot ciblé, Guendouzi en alternative

Parmi les pistes évoquées figure Adrien Rabiot, actuellement à l’Olympique de Marseille. Selon La Gazzetta dello Sport, le milieu français dispose d’une clause de départ, ce qui facilite une éventuelle transaction. Toutefois, Igli Tare, directeur sportif du Milan, étudie également d’autres options pour consolider l’entrejeu.

« Milan, et en particulier son directeur sportif Igli Tare, doivent évidemment penser à d’autres noms que Rabiot, car renforcer le milieu de terrain n’est pas seulement une envie, mais avant tout une nécessité », indique le quotidien italien.

Parmi les alternatives figure Matteo Guendouzi, ancien joueur de l’OM, aujourd’hui à la Lazio Rome. Le Français, comme Rabiot, est connu du championnat italien et présente un profil apprécié de l’encadrement rossonero. « Guendouzi reflète davantage le joueur capable de s’adapter rapidement au jeu d’Allegri, apportant course, cran et puissance au milieu de terrain », analyse le média.

Autres profils : Rovella et Onyedika

Le nom de Nicolò Rovella, également à la Lazio, circule aussi dans les bureaux milanais. L’international italien est un profil suivi de longue date. « Rovella a un avantage : il est italien, un détail à ne pas sous-estimer pour une équipe qui doit renforcer son effectif tricolore, notamment (mais pas seulement) pour des raisons de composition », rappelle La Gazzetta.

À l’étranger, Raphael Onyedika, milieu nigérian du Club Bruges, continue d’être observé. Toutefois, son statut de joueur hors Union européenne constitue un frein potentiel à son arrivée. « Il est sur le radar de Milan depuis son passage à Midtjylland, au Danemark, mais il a un inconvénient : il n’est pas citoyen de l’UE et occuperait une place », précise le journal.