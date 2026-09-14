Mercato OM : et si la solution pour l’après-De Lange était déjà connue ?

L’OM s’appuie actuellement sur Jeffrey De Lange au poste de gardien, sans véritable concurrence installée derrière lui. Alors que le Néerlandais arrive en fin de contrat en juin 2027, un ancien du club commence à refaire parler de lui : Simon Ngapandouetnbu, très performant avec Montpellier et toujours suivi de près par Marseille.

Ngapandouetnbu enfin lancé à Montpellier

Apparu dans le groupe professionnel de l’OM dès 2019 sans jamais disputer de rencontre officielle avec l’équipe première, Simon Ngapandouetnbu semble enfin avoir trouvé la continuité qui lui manquait.

Après un prêt à Nîmes, le gardien camerounais a quitté Marseille à l’été 2025 pour rejoindre Montpellier. À 23 ans, il réalise un début de saison particulièrement solide en Ligue 2 avec quatre clean sheets en six rencontres.

Une progression qui ne passe forcément pas inaperçue à Marseille.

L’OM aurait conservé une clause favorable

Selon Africa Foot, l’OM n’aurait pas totalement coupé le lien avec son ancien gardien lors de son départ.

Le club marseillais aurait conservé une priorité de rachat à des conditions avantageuses, ce qui pourrait permettre aux dirigeants olympiens de revenir dans le dossier si le joueur poursuit sa progression.

Sous contrat avec Montpellier jusqu’en 2028, Ngapandouetnbu ne serait donc pas totalement inaccessible pour son ancien club.

🔥 𝐐𝐔𝐄𝐋 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 de Simon Ngapandouetnbu 🇨🇲👏 ⛔️ 𝐂𝐥𝐞𝐚𝐧 𝐒𝐡𝐞𝐞𝐭 🧤

7⃣ Arrêts 🆚 Stade Lavallois 👉 𝗦𝗟 𝟬-𝟭 𝗠𝗛𝗦𝗖 pic.twitter.com/kYaARcYFWS — MHSC (@MontpellierHSC) September 29, 2025

Une vraie question pour l’avenir du poste

La situation actuelle rend le dossier particulièrement intéressant.

L’OM s’appuie aujourd’hui sur Jeffrey De Lange, mais le Néerlandais ne dispose pas réellement d’une doublure capable de remettre en cause sa place. Derrière lui, les solutions restent limitées, alors que son contrat arrivera à échéance en juin 2027.

À ce stade, rien n’indique que Marseille prépare un retour de Ngapandouetnbu. Mais si le Camerounais confirme ses performances avec Montpellier, son profil pourrait naturellement revenir dans les discussions.

Formé au club, encore jeune et potentiellement récupérable dans des conditions favorables, il représente au minimum une piste à suivre attentivement pour l’avenir du poste de gardien à l’OM.