Mercato OM : Exfiltré après une saison ratée, il se relance en PL !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Ismaïla Sarr, connaît un début de saison remarqué avec Crystal Palace. Auteur d’une prestation solide ce week-end face à Liverpool, l’international sénégalais semble retrouver son meilleur niveau après une saison mitigée sous les couleurs marseillaises.

Arrivé à l’OM à l’été 2023, Ismaïla Sarr n’avait pas réussi à convaincre sur la durée. Malgré quelques éclairs, son rendement était jugé insuffisant et il n’a pas laissé un souvenir impérissable aux supporters marseillais. Reparti en Angleterre, le joueur de 26 ans vit une véritable renaissance.

Sarr relancé à Crystal Palace

Ce samedi, contre Liverpool, il a ouvert le score dès la 9ᵉ minute. Même si les Reds sont parvenus à égaliser, Crystal Palace a finalement arraché la victoire dans les arrêts de jeu (2-1). Grâce à ce succès, le club londonien grimpe provisoirement à la deuxième place de la Premier League, tandis que Liverpool conserve la tête du classement.

Ismaïla Sarr contre Liverpool. 😭 pic.twitter.com/C6xUIJ3e6D — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) September 27, 2025



Ce but n’est pas un coup isolé. Déjà décisif lors du Community Shield cet été, l’ancien Marseillais confirme qu’il est devenu un atout majeur dans le système de son entraîneur. Sa vitesse, son volume de jeu et sa capacité à marquer dans les grands rendez-vous redonnent confiance aux Eagles, qui espèrent s’installer durablement dans le haut du tableau.

Une revanche après Marseille

Le contraste est saisissant avec son passage à l’OM, où il n’avait jamais vraiment trouvé sa place. Jugé trop irrégulier et souvent en manque de justesse, Ismaïla Sarr avait quitté la Ligue 1 sans grand regret. Aujourd’hui, sa réussite en Angleterre démontre qu’il avait peut-être simplement besoin d’un contexte différent pour s’exprimer pleinement.

La victoire contre Liverpool, référence du football anglais, confirme que Sarr est sur la bonne voie. Pour Crystal Palace, c’est un coup de projecteur bienvenu. Pour Marseille, c’est un rappel que certains joueurs peuvent briller une fois sortis du Vélodrome.