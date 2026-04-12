Mercato OM : Exfiltré l’été dernier, il attire l’attention et pourrait rapporter 50M€ !

Après un départ agité de l’Olympique de Marseille, Jonathan Rowe s’impose désormais en Serie A avec Bologne. L’ailier anglais, en pleine progression, attire déjà plusieurs clubs de Premier League. Une situation qui pourrait profiter indirectement à l’OM.

Rowe, une montée en puissance confirmée en Italie

Arrivé à Bologne l’été dernier après une expérience écourtée à l’Olympique de Marseille, Jonathan Rowe a mis quelques semaines à trouver son rythme en Serie A. Selon les informations de L’Équipe, ses débuts ont été jugés poussifs, avant une nette montée en puissance ces derniers mois.

Désormais installé comme titulaire au poste d’ailier gauche, l’ancien joueur de Norwich enchaîne les prestations solides. Son volume de jeu, sa capacité à provoquer et son efficacité offensive lui permettent de s’imposer dans un championnat réputé exigeant tactiquement. Cette progression rapide confirme le potentiel déjà entrevu lors de son passage à l’OM, malgré un contexte compliqué.

Un retour en Premier League dans le viseur

Toujours selon L’Équipe, les performances de Jonathan Rowe n’ont pas échappé aux clubs anglais. Plusieurs formations de Premier League suivent de près son évolution en vue du prochain mercato estival. Un retour en Angleterre ne serait d’ailleurs pas pour déplaire au joueur.

Du côté de Bologne, les ambitions sont claires : le club italien espère récupérer un montant avoisinant les 50 millions d’euros en cas de transfert cet été. Une valorisation importante qui illustre la progression du joueur en seulement une saison.

Pour l’Olympique de Marseille, cette situation pourrait représenter un intérêt financier indirect selon les modalités de son transfert initial (un pourcentage 10% à la revente). En attendant, Jonathan Rowe poursuit son ascension, symbole d’un talent qui semble désormais pleinement exploité loin de la Ligue 1.