Mercato OM : Fabrizio Romano affirme que City veut s’offrir ce titulaire marseillais !

L’avenir de Gerónimo Rulli à l’OM pourrait rapidement devenir un dossier important du mercato. Selon Fabrizio Romano, Manchester City souhaite recruter le gardien argentin pour occuper le rôle de doublure et remplacer James Trafford. Le portier olympien serait intéressé par cette possibilité.

Manchester City se positionne pour Rulli

Manchester City aurait identifié Gerónimo Rulli comme une cible pour compléter sa hiérarchie des gardiens. Le club anglais chercherait un nouveau numéro deux afin de compenser un possible départ de James Trafford, sous contrat avec les Citizens jusqu’en juin 2030.

Selon les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants anglais seraient désormais à l’action sur ce dossier. L’OM aurait été informé de cet intérêt, tandis que l’international argentin se montrerait réceptif à l’idée de rejoindre Manchester.

🚨🩵 EXCLUSIVE: Manchester City want Geronimo Rulli as new backup goalkeeper to replace James Trafford. Argentinian GK understood to be keen on the move; Olympique Marseille aware of interest, #MCFC on it. pic.twitter.com/BuhN6xOX7x — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026

Une situation à surveiller pour l’OM

Gerónimo Rulli sort d’une Coupe du monde disputée avec l’Argentine. Le gardien marseillais faisait partie du groupe de Lionel Scaloni, finaliste de l’édition 2026 face à l’Espagne.



Un éventuel départ obligerait l’Olympique de Marseille à revoir sa hiérarchie à ce poste. La direction olympienne aurait déjà étudié plusieurs profils durant ce mercato, mais l’information concernant Manchester City reste pour l’instant au stade de l’intérêt.

Le dossier dépendra désormais de la situation de James Trafford, de la volonté de Rulli et des conditions financières éventuellement fixées par Marseille. L’OM ne serait aps contre économiser le confortable salaire du portier…