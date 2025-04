Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Henrique?

C’est de plus en plus chaud pour Luis Henrique à l’Inter Milan ! Le club italien veut absolument récupérer le Brésilien et les négociations se poursuivent !

L’Olympique de Marseille pourrait laisser filer Henrique dès le mercato d’été. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, les discussions se poursuivent entre les deux clubs mais ça semble coincer avec un écart de 10M€.

🚨🇧🇷 Understand Inter are in advanced talks with Luis Henrique over personal terms, he’s keen on joining Inter.

Inter and Olympique Marseille are in talks with initial gap in valuation around €10m for total package requested around €30/35m.

❗️ FC Bayern are also interested. pic.twitter.com/qnKLxx8ys8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2025