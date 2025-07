Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Timothy Weah !

L’Olympique de Marseille continue d’agiter le mercato estival. Après les rumeurs autour de Leonardo Balerdi convoité par la Juventus, c’est dans le sens inverse que les discussions s’amorcent. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, généralement très fiable dans les dossiers transferts, Timothy Weah figure bien sur la shortlist de l’OM. Des discussions initiales sont même en cours avec le club turinois.

Arrivé à la Juventus à l’été 2023, Weah n’a pas pleinement convaincu malgré une bonne capacité d’adaptation. Utilisé principalement comme piston droit, le fils de la légende George Weah a alterné les titularisations et les apparitions en sortie de banc. À Marseille, où le secteur offensif devrait être réorganisé cet été, son profil polyvalent séduit les décideurs olympiens.

💙🤍 Tim Weah and Olympique Marseille, one of the names on shortlist with initial talks ongoing #OM https://t.co/xRgIzdmXdx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2025