Mercato OM : Fabrizio Romano confirme un transfert définitif !

Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille continue de s’accélérer. Selon les informations révélées par Fabrizio Romano, Pol Lirola s’est officiellement engagé avec l’Hellas Vérone. Le latéral droit espagnol quitte l’OM sous la forme d’un transfert libre, un départ acté après un accord total avec son agent Vlado Lemić.

Arrivé à Marseille en 2021, Pol Lirola n’entrait plus dans les plans sportifs du club phocéen cette saison. En manque de temps de jeu et relégué derrière plusieurs options dans la hiérarchie, l’ancien joueur de la Fiorentina et de Sassuolo a choisi de relancer sa carrière en Serie A, un championnat qu’il connaît bien.

Pour l’Olympique de Marseille, ce départ s’inscrit dans une logique claire de dégraissage de l’effectif durant ce mercato d’hiver. La direction marseillaise cherche à alléger la masse salariale tout en ajustant son groupe aux exigences de Roberto De Zerbi. Le dossier Lirola faisait partie des situations à régler rapidement, ce qui explique la finalisation d’un départ sans indemnité de transfert.

Du côté de l’Hellas Vérone, l’arrivée de Pol Lirola représente un renfort d’expérience pour la seconde partie de saison. Le club italien mise sur la polyvalence et la connaissance du championnat de l’Espagnol pour sécuriser son couloir droit.

Ce mouvement confirme une tendance forte du mercato marseillais : plusieurs joueurs secondaires sont invités à trouver une porte de sortie afin de permettre à l’OM d’avancer sur d’autres dossiers prioritaires. D’autres annonces pourraient suivre dans les prochains jours.