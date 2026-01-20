Mercato OM : Fabrizio Romano donne le montant et la date d’arrivée de Timber !

L’Olympique de Marseille est en passe de conclure l’arrivée du milieu international néerlandais Quinten Timber, 24 ans, en provenance du Feyenoord Rotterdam. Selon le journaliste spécialisé mercato Fabrizio Romano, un accord est désormais trouvé entre les deux clubs, avec un accord personnel entre le joueur et l’OM, même si les derniers détails administratifs restent à régler avant officialisation.

Accord de principe à 4.5M€ entre l’OM et Feyenoord

Le dossier Quinten Timber a connu une accélération nette ces dernières heures. Les sources concordent : l’OM et le Feyenoord ont trouvé un accord de principe pour le transfert du milieu néerlandais, dont le contrat court jusqu’à l’été 2026. Timber aurait déjà donné son accord aux termes de son futur contrat avec Marseille, ce qui constitue une étape importante avant la finalisation du transfert.

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille agree deal to sign Quinten Timber from Feyenoord, here we go! Fee around €4.5m plus difficult add-ons as Timber has agreed on all terms with Marseille, picking OM over 3 more offers. Timber set to travel on Wednesday. Nwaneri ➕ Timber. ✅ pic.twitter.com/NFI10ZSTX9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2026



Ce renfort est attendu au Stade Vélodrome pour renforcer un secteur de jeu où l’OM cherche encore de la profondeur et de la polyvalence. Le club phocéen, dirigé par l’entraîneur Roberto De Zerbi, cherche à consolider son entrejeu pour la seconde moitié de saison, notamment en Ligue 1 et en Europe.

Malgré l’accord de principe entre les clubs et l’aval du joueur, le transfert n’est pas encore officiellement bouclé. Le directeur de Feyenoord, Dennis te Kloese, a confirmé la progression du dossier en précisant que tout n’était pas encore finalisé, soulignant que les discussions se poursuivent pour les derniers éléments contractuels avant l’officialisation de l’arrivée à l’OM.