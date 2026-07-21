Mercato OM : Fabrizio Romano envoie ce bon coup en Arabie Saoudite !

L’Olympique de Marseille ne va pas accueillir Malang Sarr cet été. Libre depuis la fin de son contrat avec le RC Lens, le défenseur central figurait parmi les profils étudiés par le club olympien. Mais, selon Fabrizio Romano, l’ancien joueur de Chelsea a choisi une autre destination et va poursuivre sa carrière en Arabie saoudite.

L’OM continue d’explorer plusieurs pistes pour renforcer sa défense centrale, mais celle menant à Malang Sarr semble désormais définitivement refermée. Selon Fabrizio Romano, le défenseur de 27 ans a donné son accord au club saoudien de Neom et devrait prochainement y poursuivre sa carrière.

L’OM s’était renseigné sur Malang Sarr

Libre de tout contrat après son départ du RC Lens, Malang Sarr représentait une opportunité sur le marché des transferts. Ces derniers jours, l’OM avait pris des renseignements auprès de l’entourage du joueur afin d’évaluer la faisabilité d’une arrivée sur la Canebière.

Aucune négociation avancée ni aucun accord n’ont toutefois été officialisés. L’intérêt marseillais est resté au stade de la prise d’informations, alors que le club poursuit sa réflexion sur plusieurs profils pour renforcer son secteur défensif.

Direction Neom selon Fabrizio Romano

La tendance a finalement évolué en faveur de Neom entrainé par Christophe Galtier. Selon Fabrizio Romano, Malang Sarr a accepté la proposition du club saoudien et devrait s’y engager dans les prochains jours.

🚨🇸🇦 EXCLUSIVE: Malang Sarr has agreed to join Saudi Pro League side NEOM S.C. as free agent, here we go! Surprise move completed as Sarr picks NEOM project over five more proposals from Europe. New defender for NEOM. 🇫🇷 pic.twitter.com/AULWCYzjEf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026



Cette décision met fin à la possibilité de voir l’ancien Lensois rejoindre Marseille. Arrivé au RC Lens à l’été 2024, le défenseur avait quitté le club à l’issue de son contrat et était libre de choisir sa prochaine destination.

Avec cette piste qui se referme, l’OM devra poursuivre ses recherches pour recruter un défenseur central lors de ce mercato estival. À ce stade, selon Fabrizio Romano, Malang Sarr est attendu à Neom et non sur la Canebière.