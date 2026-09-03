Mercato OM : Fabrizio Romano envoie un remplaçant vers l’Arabie saoudite !

Le mercato n’est peut-être pas totalement terminé du côté de l’Olympique de Marseille. Selon Fabrizio Romano, Al-Ettifaq s’intéresse à Derek Cornelius, dont le départ vers le Rayo Vallecano avait finalement été bloqué par l’OM dans les dernières heures du mercato européen.

Al-Ettifaq entre dans le dossier Cornelius

Le défenseur canadien pourrait encore quitter Marseille dans les prochains jours.

Selon Fabrizio Romano, Al-Ettifaq a manifesté son intérêt pour Derek Cornelius et des premiers échanges ont déjà eu lieu à l’approche de la fin du mercato saoudien.

Le journaliste italien précise :

« Après le blocage de l’accord avec Rayo Vallecano par l’OM le dernier jour des transferts, Al-Ettifaq est intéressé par le défenseur canadien Derek Cornelius. Des discussions initiales ont eu lieu à l’approche des derniers jours de la fenêtre des transferts saoudienne. »

Un départ encore possible malgré la fermeture du mercato français

Le dossier est d’autant plus intéressant que l’OM ne peut plus recruter en France, mais peut encore vendre vers certains championnats dont le marché reste ouvert.

Cornelius avait déjà été proche d’un départ vers le Rayo Vallecano, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, avant que l’opération ne soit finalement stoppée par Marseille.

L’intérêt d’Al-Ettifaq pourrait donc relancer complètement son avenir.

Dans un contexte où l’OM cherche encore à réduire sa masse salariale, un départ de Cornelius resterait économiquement intéressant. Reste désormais à savoir si le club acceptera de perdre un défenseur supplémentaire alors que l’effectif de Bruno Genesio a déjà été fortement réduit cet été.