Mercato OM : Fabrizio Romano explique ce qui bloque dans le dossier Bennacer !

Depuis le prêt d’Ismaël Bennacer du Milan AC vers l’Olympique de Marseille lors du mercato d’hiver 2025, le club phocéen n’a pas levé l’option d’achat fixée à 12 M€ + 3 M€ de bonus. Pourtant, l’OM souhaite prolonger l’aventure du joueur, et ambitionne de négocier un nouveau prêt… mais le Milan AC veut imposer ses conditions.

Le prêt a été officialisé le 3 février 2025, avec un montant de 1 M€ pour le prêt et une option d’achat non obligatoire à 12 M€ (1 M€, plus 3 M€ de bonus possibles) . Ismaël Bennacer a disputé 12 matchs avec l’OM en Ligue 1, avant que le club marseillais ne décide de ne pas activer l’option d’achat, ouvrant la voie à une nouvelle forme de collaboration.

L’Olympique de Marseille explore activement la piste d’un second prêt pour la saison 2025/2026. Toutefois, comme l’a clairement souligné Fabrizio Romano, un obstacle persiste : le salaire du joueur, jugé trop élevé. L’AC Milan est prêt à considérer un nouveau prêt – à condition que l’OM participe significativement à la prise en charge du salaire de Bennacer.

🚨🇩🇿 Olympique Marseille want to keep Ismael Bennacer, while links to Al Duhail move are wide of mark.

OM will try to negotiate with AC Milan but current issue to be resolved is Bennacer’s salary. pic.twitter.com/5d8BpiTLq9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2025