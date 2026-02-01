Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / Mercato OM / Mercato OM : Selon Fabrizio Romano, le transfert d’Angel Gomes est réglé !
Mercato OM

Mercato OM : Selon Fabrizio Romano, le transfert d’Angel Gomes est réglé !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’Olympique de Marseille avance sur son mercato hivernal. Selon les informations de Fabrizio Romano, un accord de principe a été trouvé avec les Wolves pour le départ d’Angel Gomes sous la forme d’un prêt payant, avec option d’achat. Le dossier est désormais en attente des dernières formalités administratives.

 

Un prêt payant validé par l’OM

 

 

D’après Fabrizio Romano, référence internationale du mercato, Wolverhampton a conclu un accord de principe pour recruter Angel Gomes. Le joueur de l’OM est concerné par un prêt d’un montant d’environ 1 million d’euros, assorti d’une option d’achat estimée à 7 millions d’euros.

Toujours selon la même source, l’Olympique de Marseille a donné son feu vert à cette opération. L’accord entre les deux clubs est acté sur le principe, mais reste conditionné à la finalisation des documents et aux signatures officielles. Aucun détail contractuel supplémentaire n’a filtré à ce stade.

 

Gomes en PL !

 

Ce possible départ s’inscrit dans la dynamique actuelle du mercato de l’OM, marqué par une volonté d’ajuster l’effectif. L’encadrement sportif, dirigé par Roberto De Zerbi, cherche à affiner ses options tout en conservant un équilibre économique.

Pour Angel Gomes, ce prêt en Premier League représenterait une opportunité de temps de jeu et de continuité dans un championnat très exposé. Côté marseillais, l’opération permettrait de garder la main sur l’avenir du joueur grâce à l’option d’achat négociée, tout en libérant une place dans la rotation. Même si la tâche s’annonce ardue car le club est bon dernier de Premier League avec seulement 8 points !

À ce stade, aucune annonce officielle n’a encore été faite par l’Olympique de Marseille ou par les Wolves. Le dossier est toutefois bien engagé et pourrait être finalisé rapidement une fois les formalités complétées, confirmant un mouvement important de ce mercato pour l’OM.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823