Mercato OM : Selon Fabrizio Romano, le transfert d’Angel Gomes est réglé !

L’Olympique de Marseille avance sur son mercato hivernal. Selon les informations de Fabrizio Romano, un accord de principe a été trouvé avec les Wolves pour le départ d’Angel Gomes sous la forme d’un prêt payant, avec option d’achat. Le dossier est désormais en attente des dernières formalités administratives.

Un prêt payant validé par l’OM

D’après Fabrizio Romano, référence internationale du mercato, Wolverhampton a conclu un accord de principe pour recruter Angel Gomes. Le joueur de l’OM est concerné par un prêt d’un montant d’environ 1 million d’euros, assorti d’une option d’achat estimée à 7 millions d’euros.

Toujours selon la même source, l’Olympique de Marseille a donné son feu vert à cette opération. L’accord entre les deux clubs est acté sur le principe, mais reste conditionné à la finalisation des documents et aux signatures officielles. Aucun détail contractuel supplémentaire n’a filtré à ce stade.

🚨🐺 EXCLUSIVE: Wolves agree deal in principle to sign Angel Gomes, here we go! Loan move from Olympique Marseille for €1m fee plus buy option clause around €7m fee. OM have approved the deal, waiting for formal steps and documents ahead of signatures. pic.twitter.com/UECPan9nwk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026

Gomes en PL !

Ce possible départ s’inscrit dans la dynamique actuelle du mercato de l’OM, marqué par une volonté d’ajuster l’effectif. L’encadrement sportif, dirigé par Roberto De Zerbi, cherche à affiner ses options tout en conservant un équilibre économique.

Pour Angel Gomes, ce prêt en Premier League représenterait une opportunité de temps de jeu et de continuité dans un championnat très exposé. Côté marseillais, l’opération permettrait de garder la main sur l’avenir du joueur grâce à l’option d’achat négociée, tout en libérant une place dans la rotation. Même si la tâche s’annonce ardue car le club est bon dernier de Premier League avec seulement 8 points !

À ce stade, aucune annonce officielle n’a encore été faite par l’Olympique de Marseille ou par les Wolves. Le dossier est toutefois bien engagé et pourrait être finalisé rapidement une fois les formalités complétées, confirmant un mouvement important de ce mercato pour l’OM.