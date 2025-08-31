Info Chrono
Accueil / Mercato OM / Mercato OM : Fabrizio Romano sort son “Here we go” pour Adrien Rabiot !
Mercato OM

Mercato OM : Fabrizio Romano sort son “Here we go” pour Adrien Rabiot !

Par La Redaction FCM -
Adrien RABIOT - Photo by Icon Sport

L’avenir d’Adrien Rabiot est désormais scellé. Selon les informations de Fabrizio Romano, toujours très fiable sur le marché des transferts, le milieu de terrain français quitte l’Olympique de Marseille pour rejoindre l’AC Milan. Le journaliste italien a confirmé ce dimanche le fameux « HERE WE GO ! », symbole d’un transfert finalisé.

 

Le deal a été conclu pour un forfait de 10 millions d’euros, une somme relativement modeste au regard du standing du joueur et de son expérience internationale. Adrien Rabiot s’engage pour un contrat de quatre ans avec le club lombard. Selon Romano, la visite médicale est prévue lundi à Milan, avec l’autorisation de l’OM, qui laisse partir son joueur dès la fin du mois d’août.

Un accord à 10 millions d’euros et un contrat longue durée

 

 

Ce transfert marque également les retrouvailles entre Rabiot et Massimiliano Allegri, entraîneur qu’il a côtoyé avec succès à la Juventus. Le technicien italien compte sur le milieu tricolore pour renforcer son entrejeu et apporter son expérience dans la quête de titres nationaux et européens.

 

Une perte notable pour l’Olympique de Marseille

 

Pour l’OM, ce départ est un coup dur. Arrivé libre il y a quelques mois, Rabiot s’était rapidement imposé dans l’entrejeu marseillais sous les ordres de Roberto De Zerbi. Sa vision du jeu, sa capacité à casser les lignes et son expérience au plus haut niveau constituaient des atouts précieux dans un effectif en reconstruction.

L’Olympique de Marseille devra désormais réagir sur le marché des transferts pour combler ce vide. mais il reste moins de 24h !

