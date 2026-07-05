Mercato OM : Fenerbahçe prêt à augmenter son offre pour Greenwood ? Une autre piste activée ?

Le dossier Mason Greenwood continue d’animer le mercato de l’OM. Selon Foot Mercato, un dirigeant de Fenerbahçe est présent en France pour tenter de convaincre les dirigeants marseillais de céder l’attaquant anglais. Après une première offre repoussée, le club turc poursuit ses discussions, tandis que la presse locale évoque déjà une solution de repli.

L’avenir de Mason Greenwood reste l’un des dossiers majeurs du mercato de l’OM. D’après Foot Mercato, le dirigeant de Fenerbahçe Feridun Geçgel s’est rendu en France ce samedi afin de poursuivre les négociations avec les dirigeants marseillais pour un éventuel transfert de l’attaquant anglais.

Selon le média, cette visite intervient après une première offensive du club stambouliote. Fenerbahçe avait transmis une offre estimée à 30 millions d’euros, assortie de bonus, une proposition jugée insuffisante par l’Olympique de Marseille.

L’OM attend une offre plus importante pour Greenwood

Selon Foot Mercato, les dirigeants olympiens ne comptent pas brader leur attaquant. L’OM espère réaliser une vente importante avec Mason Greenwood et attend une proposition supérieure pour envisager un accord. À ce stade, aucune entente n’a été trouvée entre les deux clubs. Les discussions se poursuivent, alors que Fenerbahçe tente toujours de convaincre les dirigeants marseillais.

L’intérêt du club turc pour Greenwood n’est pas nouveau, mais la présence d’un de ses dirigeants en France témoigne de sa volonté de faire avancer rapidement le dossier.

Les médias turcs évoquent déjà l’alternative Brahim Diaz

Pendant que les négociations se poursuivent avec l’OM, plusieurs médias turcs estiment que Fenerbahçe pourrait être contraint de changer de cible si le club marseillais maintient ses exigences financières.

Selon cette même presse, le club entraîné par José Mourinho suivrait également la situation de Brahim Diaz, le milieu offensif du Real Madrid. Cette piste est présentée comme une alternative dans l’hypothèse où Fenerbahçe ne parviendrait pas à s’aligner sur le montant réclamé par l’OM pour Mason Greenwood.