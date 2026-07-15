Mercato OM : Fenerbahçe réalise son record pour Mason Greenwood… quels sont les montants du deal ?

C’était attendu depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Fenerbahçe a annoncé ce mardi l’arrivée de Mason Greenwood en provenance de l’Olympique de Marseille. L’attaquant anglais de 24 ans s’est engagé pour quatre saisons avec le club stambouliote, qui réalise le transfert le plus important de son histoire.

Après deux exercices prolifiques sous les couleurs olympiennes (81 matches, 48 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues), Greenwood quitte un OM contraint de réaliser une vente majeure afin d’assainir sa situation financière. Courtisé notamment par l’Atlético de Madrid et l’AS Roma, l’international anglais a finalement privilégié le projet turc, malgré une forte concurrence jusqu’aux derniers jours.

39M€ moins le pourcentage pour United…

Dans son communiqué, Fenerbahçe précise avoir trouvé un accord avec Marseille pour une indemnité de 39 M€, versée en trois échéances égales sur trois ans, tout en prenant à sa charge la contribution de solidarité prévue par la FIFA. Plusieurs médias, dont Foot Mercato, évoquent un montant global proche de 40 M€, voire 40 M€ fixes selon les modalités retenues.

Ce transfert constitue un record pour les deux clubs. Fenerbahçe dépasse largement son précédent achat le plus élevé, tandis que l’OM réalise la plus grosse vente de son histoire, devant le départ de Michy Batshuayi à Chelsea en 2016.



Sur le plan financier, Marseille ne conservera toutefois qu’une partie de cette somme. En raison de l’accord conclu avec Manchester United lors de l’arrivée de Greenwood en 2024, les Red Devils récupéreront environ 40 % du montant de la revente, une répartition déjà expliquée par Pablo Longoria au cours de la saison.

Selon les informations de L’Équipe et de plusieurs médias italiens, Greenwood percevra un salaire avoisinant les 10 M€ bruts par saison en Turquie, preuve de l’effort consenti par Fenerbahçe pour convaincre l’ancien Mancunien de rejoindre Istanbul.