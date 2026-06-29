Mercato OM : Frank McCourt impose une règle stricte !

Deux semaines après l’ouverture du mercato estival, l’OM reste étonnamment discret sur le marché des transferts. Selon les informations du journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins, le club marseillais ne recrutera aucun joueur avant d’avoir enregistré plusieurs départs, conformément à une consigne fixée par Frank McCourt.

OM mercato : les ventes avant tout

Le mercato estival est officiellement ouvert depuis deux semaines, mais aucun mouvement n’a encore été enregistré du côté de l’OM. Une situation inhabituelle pour un club engagé dans une profonde réorganisation avec l’arrivée d’un nouveau président, la nomination d’un nouveau directeur sportif et un changement d’entraîneur attendu.

Selon les informations dévoilées par le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins, cette immobilité s’explique avant tout par le contexte financier. Le club phocéen doit d’abord boucler son exercice comptable au 30 juin tout en restant attentif aux exigences de l’UEFA et de la DNCG. Dans ces conditions, aucun recrutement ne devrait intervenir avant le début du mois de juillet.

Cette prudence se serait notamment illustrée par l’impossibilité pour l’OM de transmettre une offre pour le latéral gauche lorientais Arsène Kouassi, pourtant identifié parmi les profils suivis.

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Frank McCourt fixe une ligne de conduite stricte

Toujours selon Fabrice Hawkins, les dirigeants marseillais appliqueraient strictement la consigne de Frank McCourt : aucune piste offensive ne sera concrétisée tant que plusieurs départs n’auront pas été officialisés. L’objectif est de réduire la masse salariale et de générer des recettes avant d’envisager l’arrivée de nouveaux joueurs.

Dans cette optique, plusieurs dossiers pourraient rapidement s’accélérer. Les situations de Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg, Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia sont particulièrement observées, ces joueurs figurant parmi les éléments susceptibles de permettre au club d’équilibrer ses comptes en cas de transfert.



Selon les informations de Fabrice Hawkins, les premiers mouvements sont espérés au début du mois de juillet. D’ici là, des discussions peuvent se poursuivre avec différents clubs et représentants, mais aucune signature n’est attendue avant que les premières ventes ne soient actées. Une stratégie qui confirme que le mercato OM sera d’abord conditionné par les sorties avant de pouvoir s’accélérer dans le sens des arrivées.

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