Mercato OM : Genesio va conserver ces 4 joueurs cadres !

Gros retournement de situation dans la dernière ligne droite du mercato marseillais. Selon Foot Mercato, Igor Paixao, Nayef Aguerd, Quinten Timber et Emerson Palmieri ne devraient finalement pas quitter l’OM cet été, sauf énorme revirement de dernière minute. Une décision qui aurait été prise ce lundi matin par le board olympien.

Quatre départs finalement bloqués

Alors que plusieurs ventes semblaient encore possibles ces derniers jours, la tendance aurait complètement changé. Selon Foot Mercato, l’OM aurait décidé de conserver Igor Paixao, Nayef Aguerd, Quinten Timber et Emerson Palmieri.

Le média précise que la décision aurait été prise ce lundi matin par la direction marseillaise.

Ces quatre joueurs étaient pourtant concernés par des dossiers de départ. Paixao avait notamment été au cœur de discussions avec Sunderland, tandis que Quinten Timber avait choisi Crystal Palace selon Foot Mercato. Nayef Aguerd avait de son côté été associé à la Real Sociedad, et Emerson à un possible retour en Italie.

Mais à quelques heures de la clôture du marché, ces opérations ne devraient plus aboutir, sauf retournement majeur.

Paixao devrait donc rester à l’OM

Le cas Igor Paixao était évidemment le plus sensible. Foot Mercato rappelle qu’un accord avait été trouvé avec Sunderland, mais que les négociations entre les deux clubs ont traîné. Dans le même temps, l’OM devait composer avec une contrainte importante : vendre un joueur majeur sans avoir la certitude de pouvoir le remplacer.

Cette situation semble avoir pesé dans la décision finale. Le Brésilien devrait donc rester à Marseille cette saison, tout comme Aguerd, Timber et Emerson.

Un mercato qui pourrait être terminé dans les deux sens

Cette décision aurait également une conséquence directe sur les arrivées. Bruno Genesio avait encore rappelé après Monaco que l’OM devait enregistrer plusieurs départs avant de pouvoir espérer recruter un ou deux joueurs.

Si Paixao, Aguerd, Timber et Emerson restent bien au club, le mercato olympien pourrait donc être quasiment terminé, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées.

L’OM devrait ainsi terminer l’été sans nouveau renfort, mais en conservant plusieurs cadres de son effectif, dont son principal atout offensif.