Mercato OM : Gerónimo Rulli évasif concernant son avenir…

Présent en conférence de presse ce jeudi à la veille de la réception de l’AJ Auxerre, le gardien de l’Olympique de Marseille Gerónimo Rulli a été interrogé sur son avenir et sur une éventuelle prolongation de contrat. Lié au club marseillais jusqu’en 2027, l’Argentin assure rester concentré sur le terrain, sans discussion en cours autour de son bail.

Rulli calme le jeu autour de son contrat

À la veille du match de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre au stade Vélodrome, Gerónimo Rulli s’est présenté face aux médias ce jeudi. Le gardien argentin a notamment été interrogé sur sa situation contractuelle.

Arrivé à l’OM, Gerónimo Rulli est actuellement sous contrat jusqu’en 2027. Interrogé sur l’existence de discussions pour prolonger son engagement avec le club marseillais, le portier a répondu avec prudence : « Je ne sais pas. Pour le moment non mais je suis focus sur le foot et je ne parle pas avec mon agent mais je suis prêt à jouer ici. »

« Je ne sais pas. Pour le moment non mais je suis focus sur le foot et je ne parle pas avec mon agent mais je suis prêt à jouer ici. »#OM Geronimo RULLI, sur d’éventuelles discussions pour sa prolongation pic.twitter.com/DvZLcJvRWj — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 12, 2026



Cette déclaration confirme qu’aucune négociation n’est engagée à ce stade entre le gardien et le club autour d’une prolongation. Plusieurs informations de presse indiquent en effet qu’aucun échange n’a été entamé concernant une extension de contrat pour Gerónimo Rulli, dont le bail court jusqu’en 2027.

Priorité au terrain pour le gardien de l’OM

Dans un contexte où l’Olympique de Marseille prépare la réception d’Auxerre en championnat, Gerónimo Rulli a insisté sur sa volonté de rester concentré sur la compétition. Le gardien marseillais a clairement indiqué qu’il ne discutait pas actuellement avec son agent de son avenir.

À court terme, l’attention de Gerónimo Rulli se tourne donc vers le match face à Auxerre, où le gardien devrait de nouveau défendre la cage de l’Olympique de Marseille, avec l’objectif de poursuivre la dynamique sportive du club.