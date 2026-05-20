Mercato OM : Greenwood ? “le transfert ne peut pas être en dessous de 70 ou 80 millions d’euros…”

Alors que le mercato estival approche, la situation de Mason Greenwood agite déjà les discussions autour de l’Olympique de Marseille. En raison du contexte financier et des exigences de la DNCG, un transfert de l’attaquant anglais pourrait représenter une opportunité importante pour l’OM, même si plusieurs obstacles compliquent l’opération.

Après une saison marquée par les performances offensives de Mason Greenwood, l’OM pourrait être contraint d’étudier plusieurs ventes importantes durant l’été. La question financière occupe une place centrale à Marseille, surtout dans un contexte où le club phocéen ne disputera pas la prochaine Ligue des Champions. Dans cette optique, l’international anglais représente l’un des actifs les plus valorisés de l’effectif marseillais.

Mathieu Grégoire détaille les difficultés d’un transfert

Présent sur le plateau de FCMarseille dans l’émission Débat Foot Marseille, le journaliste de L’Équipe, Mathieu Grégoire, a livré une analyse détaillée du dossier Greenwood. Selon lui, la tendance actuelle penche vers un départ, mais plusieurs paramètres rendent l’opération particulièrement complexe.

« La tendance nette est au départ. Mais je vous rappelle que Manchester United possède toujours 40 % des droits du joueur, et donc du transfert, qu’il faut donc une belle somme, qu’il faut trouver un club… Et je n’ai pas l’impression qu’il soit fan d’aller en Arabie Saoudite, donc ça ferme un marché. L’Angleterre, c’est fermé aussi, il ne reste pas beaucoup de choix. Peut-être un gros club espagnol. Italien aussi, mais ça fait une grosse somme à sortir pour eux, quand même. Et en Espagne, peut-être l’Atlético. Pour moi, le transfert ne peut pas être en dessous de 70 ou 80 millions d’euros. Dans le sens où, c’est à peu près une valeur où je vois Anthony Gordon, l’attaquant de Newcastle, être estimé, à environ 80 ou 90 millions d’euros, par rapport au Bayern. Sachant que les tarifs anglais, quand on tape dans leur championnat, c’est toujours très cher. Greenwood pour moi est dans ces eaux-là aussi. L’Atlético, c’est le seul club où je le verrais bien aller, par contre, s’il est à l’Atlético, il va courir ».

Un dossier stratégique pour l’OM

Le cas Mason Greenwood s’annonce donc comme l’un des grands dossiers du prochain mercato de l’OM. La présence de Manchester United dans les droits économiques du joueur réduit mécaniquement la marge de manœuvre du club marseillais en cas de vente importante. En parallèle, le marché potentiel semble limité selon Mathieu Grégoire, notamment en raison du contexte anglais et des contraintes financières des grands clubs européens.

Du côté de l’Olympique de Marseille, ce dossier pourrait rapidement devenir central dans la gestion de l’effectif et des finances du club. Une vente élevée offrirait une bouffée d’oxygène financière, mais encore faut-il trouver un club capable d’assumer le montant évoqué autour de l’attaquant anglais.