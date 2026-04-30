Mercato OM : Greenwood ? “L’histoire va naturellement se régler pour l’intérêt des deux parties”

Sur les ondes de RMC, Eric Di Meco a pris position sur l’avenir de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille. L’ancien défenseur estime que la logique sportive et économique pourrait conduire à un transfert dès la fin de saison. Une sortie médiatique qui relance le débat autour de la stratégie du club phocéen.

Un avenir incertain pour la principale valeur marchande de l’OM

Invité du Super Moscato Show sur RMC, Eric Di Meco s’est exprimé sans détour sur la situation de Mason Greenwood à Olympique de Marseille. Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’ailier anglais de 24 ans représente aujourd’hui un actif majeur du club. “Le mec est au-dessus de l’institution”, estime Di Meco. “Mais tu es dépendant de ce joueur, donc tu lui passes tout.”

« Je me dis: est-ce que ce garçon va avoir envie de rester dans un projet sans Ligue des champions avec des clubs qui vont venir le voir avec des salaires qui seront peut-être très importants? », s’interroge Di Meco. Une réflexion qui s’inscrit dans un contexte où la participation à la Ligue des champions reste un levier déterminant pour conserver les joueurs à forte valeur. “L’histoire va naturellement se régler pour l’intérêt des deux parties”.

Arrivé en 2024 en provenance de Manchester United pour environ 30 millions d’euros, Greenwood s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’effectif marseillais, renforçant son statut sur le marché.

Une logique économique assumée

Pour Di Meco, l’issue semble presque inévitable. « Je pense que ça va se finir par un transfert où l’OM va se prendre ses sous », affirme-t-il, évoquant une opération bénéfique pour toutes les parties. L’ancien international français insiste également sur le statut particulier du joueur, qu’il considère comme la “plus forte valeur marchande du club”.

Cette analyse met en lumière les enjeux économiques auxquels fait face l’OM, entre ambition sportive et nécessité d’équilibrer ses comptes. Dans un marché des transferts toujours plus compétitif, la gestion des talents à forte valeur devient un élément central de la stratégie des clubs de Ligue 1.

Les propos de Di Meco interviennent alors que l’avenir de Greenwood reste un sujet sensible en interne, à la croisée des performances sportives et des opportunités de marché.