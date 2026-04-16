Mercato OM : Greenwood, même prix qu’Isak ?

La valeur marchande de Mason Greenwood agite déjà le prochain mercato de l’Olympique de Marseille. Invitée du Super Moscato Show, Marion Bartoli a estimé que l’attaquant anglais pourrait atteindre des sommets, bien au-delà des estimations actuelles. Une prise de position qui relance le débat autour de l’avenir du joueur.

Une estimation bien supérieure au marché actuel

Arrivé en 2024 à Olympique de Marseille, Mason Greenwood s’est rapidement imposé comme un élément central de l’attaque olympienne. Ses performances, régulières et décisives, attirent logiquement l’attention de plusieurs clubs européens à l’approche du mercato estival.

Alors que plusieurs médias évoquent une valorisation légèrement supérieure à 50 millions d’euros, Marion Bartoli a livré une analyse bien différente sur RMC : « C’est un joueur que s’il avait joué à United sur les bases où il est, il serait aujourd’hui vendu à 150 M€. Quand tu vois qu’Isak est passé de Newcastle à Liverpool pour 150 M€, je ne vois pas une énorme différence en termes de niveau de jeu par rapport à ces deux joueurs ».

Dans sa comparaison, elle cite notamment Alexander Isak, dont la valeur de transfert sert de référence pour évaluer le marché des attaquants performants.

Des performances solides malgré un contexte particulier

Depuis son arrivée à l’OM, Mason Greenwood affiche des statistiques significatives : 47 buts et 16 passes décisives en 76 matchs. Une production offensive qui en fait l’un des joueurs les plus efficaces de l’effectif marseillais.

Son parcours reste toutefois marqué par les accusations judiciaires de 2022 au Royaume-Uni. La plainte ayant été retirée et les poursuites abandonnées par la justice britannique, le joueur a repris sa carrière, mais son image demeure fragilisée, notamment en Angleterre.

Sur le plan contractuel, l’Olympique de Marseille devra reverser une part importante d’un éventuel transfert à Manchester United : 40 %, ou 35 % en cas de qualification en Ligue des champions. Un élément qui pèsera forcément dans les discussions à venir.