Mercato OM : Greenwood, seulement 24 M€ pour Marseille ?

L’Olympique de Marseille a officialisé le départ de Mason Greenwood vers Fenerbahçe. Si le club turc a annoncé une indemnité de transfert de 39 millions d’euros, le club olympien ne récupérera qu’environ 24 millions d’euros en raison de l’accord conclu avec Manchester United lors de l’arrivée de l’attaquant anglais.

Le montant du transfert de Mason Greenwood fait beaucoup réagir depuis l’annonce officielle de Fenerbahçe. Le club stambouliote a confirmé avoir trouvé un accord avec l’OM pour un transfert de 39 millions d’euros, hors bonus, tout en précisant que cette somme sera réglée en trois échéances égales sur trois ans.

Mais contrairement au montant affiché, l’Olympique de Marseille ne conservera pas l’intégralité de cette indemnité.

Manchester United récupère 40 % du transfert

Selon les informations communiquées officiellement par Fenerbahçe, le transfert s’élève à 39 millions d’euros, auxquels peuvent s’ajouter des bonus. Toutefois, lors de son arrivée à Marseille en 2024, Manchester United avait négocié une clause lui garantissant 40 % sur une future revente du joueur.

Conséquence directe : l’OM ne percevra qu’environ 60 % de l’indemnité fixe, soit près de 24 millions d’euros sur les 39 millions d’euros annoncés par le club turc, hors éventuels bonus.

Cette répartition explique pourquoi le montant réellement encaissé par le club marseillais est nettement inférieur à celui communiqué lors de l’officialisation du transfert.

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Un transfert record… mais un gain limité pour l’OM

Avec 39 millions d’euros d’indemnité fixe, le transfert de Mason Greenwood constitue néanmoins la plus importante vente de l’histoire de l’Olympique de Marseille en valeur brute. Des bonus pouvant atteindre 5 millions d’euros sont également prévus selon les conditions annoncées par Fenerbahçe.

Le club turc précise également que la contribution de solidarité prévue par la FIFA sera intégralement prise en charge par Fenerbahçe, ce qui évite une retenue supplémentaire sur le montant versé à Marseille.

En deux saisons sous le maillot olympien, Greenwood aura disputé 81 rencontres, inscrit 48 buts et délivré 17 passes décisives. Son départ met fin à un feuilleton qui animait le mercato estival depuis plusieurs semaines.

Si l’OM réalise une vente historique sur le papier, la clause négociée par Manchester United réduit fortement le bénéfice immédiat de l’opération, les Phocéens ne récupérant qu’environ 24 millions d’euros sur les 39 millions d’euros d’indemnité fixe annoncés officiellement par Fenerbahçe.