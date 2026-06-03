Mercato OM : Gros flou au poste de gardien !

Au terme de cette saison éprouvante, l’argentin Geronimo Rulli avait adressé un message aux supporters sur sa page Instagram. Un geste qui laisse à penser qu’il souhaite poursuivre l’aventure à l’Olympique de Marseille. Pour rappel, le gardien de 34 ans sera en fin de contrat en juin 2027. C’est un dossier sur lequel la nouvelle direction devra se pencher dans les prochaines semaines.

Si Rulli restait, cela pourrait signer la fin de l’aventure marseillaise pour sa doublure, Jeffrey De Lange. Le gardien néerlandais est depuis deux saison cantonné à une place de remplaçant et pourrait être tenté par un nouveau challenge si sa situation n’évolue pas.

Une première saison pleine de promesses

En totale réussite sur sa première saison avec le club marseillais, Geronimo Rulli avait rassuré les supporters de par ses performances.

Auteur de 5 clean sheets et une moyenne de 2.34 arrêts par match, le gardien argentin avait vite convaincu Roberto De Zerbi (ancien coach) de sa fiabilité.

Une deuxième année en dents de scie

Cette saison, Geronimo Rulli a été moins étincelant que pour sa première sous le maillot olympien. Suite à la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe le 15 août après la défaite inaugurale de l’OM sur la pelouse de Rennes (1-0), une rumeur d’un départ pour Geronimo Rulli avait commencé à circuler. Il avait tenu de lui-même éclaircir la situation lors de sa conférence de presse avant le Classico du 22 septembre : « Mon objectif personnel est d’essayer de donner une meilleure version que la saison dernière ».

Une doublure discrète mais performante

Le gardien néerlandais Jeffrey De Lange, remplaçant de Geronimo Rulli semble faire l’unanimité au sein du vestiaire marseillais. En décembre 2025, Le Phocéen dressait un bilan plus qu’encourageant pour un gardien, cantonné au rôle de doublure.

Mais, si sa situation ne venait pas à évoluer dans les prochaines semaines, il pourrait être tenté par un nouveau challenge.

Un temps ciblé par l’OM, ce gardien s’éloigne déjà…

C’était le nom qui ressortait depuis une semaine du côté de l’OM. Stole Dimitrievski, gardien macédonien de 32 ans évoluant à Valence était ciblé par la nouvelle direction en cas de départ de Geronimo Rulli et Jeffrey De Lange.

A peine quelques jours plus tard, le journaliste italien Fabrizio Romano confirme sur X que le gardien ne viendra pas à l’OM: « Stole Dimitrievski va prolonger son contrat jusqu’en juin 2028 avec Valence ».

Le dossier du gardien de but est un choix qui nécessite une attention particulière du fait que Geronimo Rulli et Jeffrey De Lange seront en fin de contrat en juin 2027.

Paul Laffisse