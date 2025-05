Mercato OM : Grosse indication sur l’avenir d’Ounahi !

À l’approche de la fin de son prêt au Panathinaïkos, Azzedine Ounahi a évoqué publiquement son futur. Prêté cette saison par l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain marocain espère que le club grec décidera de lever son option d’achat, fixée à 11 millions d’euros.

L’international marocain semble satisfait de son passage en Grèce. Régulièrement utilisé dans l’entrejeu, Ounahi a su convaincre sur le terrain, même si les dirigeants du Panathinaïkos n’ont pas encore officiellement tranché sur son avenir. Après la récente rencontre face à l’AEK Athènes, le joueur s’est exprimé sur ses intentions.

A lire : Mercato OM : De Bono veut ce buteur pour la saison prochaine !

Une saison réussie pour Ounahi en Grèce

« Je suis heureux de cette saison, d’avoir pu aider le Panathinaïkos et de jouer au football. Je répète que je suis heureux ici, je suis satisfait de cette saison au Panathinaïkos. J’ai eu beaucoup de discussions avec le club, maintenant il faut connaître la volonté du club et le projet pour la saison prochaine. Après, je ne suis pas fermé à une éventuelle prolongation. C’est une décision qui devra être prise à trois : le Panathinaïkos, Marseille et moi », a déclaré Ounahi.

Un transfert dépendant des discussions entre les 2 clubs

Si l’intérêt du Panathinaïkos semble réel selon le joueur, le club semblait peu enclin à lever l’OA de 11M€ présente dans le contrat de prêt payant (0.5M€). La décision finale dépendra aussi de la position de l’Olympique de Marseille, encore propriétaire du contrat du milieu de 23 ans. Le club phocéen, engagé dans une phase de transition sportive, pourrait chercher à monétiser le départ d’un joueur sous contrat jusqu’en 2027.

De son côté, Ounahi ne cache pas sa volonté de rester en Super League grecque si un accord est trouvé. Il faudra désormais attendre les discussions entre les trois parties pour savoir si le transfert définitif aura lieu cet été.