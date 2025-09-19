Mercato OM : Grosse révélation sur un des transferts surprise de l’été !

L’arrivée de Matt O’Riley à l’Olympique de Marseille s’est jouée dans les dernières heures du mercato. Derrière ce prêt sans option d’achat, La Provence révèle un scénario inattendu où Mehdi Benatia a joué un rôle clé.

Un plan B activé après le départ de Rabiot

Lorsque le départ d’Adrien Rabiot a été acté, l’OM s’est immédiatement tourné vers Matt O’Riley. Premier obstacle : Brighton, qui refusait de laisser filer un titulaire annoncé pour la saison. Le dossier semblait enterré…

Un clash qui change tout

Mais fin août, tout bascule. Mis à l’écart contre Manchester City, O’Riley entre en conflit avec son entraîneur Fabian Hürzeler. Brighton, inquiet de voir son vestiaire fragilisé, rouvre alors la porte à un départ.

Un deal express mené par Benatia

Les négociations s’enchaînent à toute vitesse. En moins de 24 heures, Benatia boucle l’opération : O’Riley rejoint l’OM en prêt, sans option d’achat. Une formule particulière, mais que la direction marseillaise assume pleinement.

👉 Pour Marseille, l’opportunité était trop belle pour être manquée. Désormais, c’est au milieu danois de convaincre sur le terrain et de faire oublier le départ de Rabiot.